Le prix de l'électricité multiplié par trois à la boulangerie Gwizdak à Nancy

Les galettes des rois commencent à arriver dans les vitrines des boulangers mais les artisans ont aussi les yeux rivés sur leurs factures d'énergie . Chez Fabrice Gwizdak à Nancy, on a reçu une deuxième révision tarifaire de l'électricité en trois mois, à la veille de Noël.

Installé dans son arrière boutique, l'artisan boulanger n'a pas besoin de regarder le courrier d'EDF, il connaît les chiffres par coeur : "il y a trois mois, on payait le kilowattheure à 10 centimes et à partir de février, ce sera 30 centimes". Il va falloir trouver plus de 2 000 euros supplémentaires chaque mois pour régler la note. Parmi les solutions, l'augmentation des prix qui est pour l'instant exclue, la réorganisation de l'équipe pour moins travailler de nuit ou encore le non-remplacement d'un départ à la vente.

Les fermetures de confrères : "ça fait mal au bide"

En attendant, Fabrice Gwizdak voit régulièrement sur son téléphone des boulangers qui mettent la clé sous la porte ailleurs en France : "ca fait mal au bide. Moi, j'ai 57 ans, j'ai fait 90% du boulot, on arrivera bien à tenir jusqu'au bout mais ça fait mal [...] Quand vous vous installez, vous mettez tout votre coeur, votre travail, votre argent, votre famille".

Le gouvernement a promis des aides pour les commerces. Mais elles sont insuffisantes et tombent à côté selon Fabrice Gwizdak. Il dénonce un manque de soutien : "on ne peut pas augmenter une matière première de 200% en trois mois, ce n'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça. Qui accepterait ça à part nous ? Personne ! Et on se laisse faire, comme des agneaux".

Pour l'heure, aucune mobilisation de la profession n'est prévue à grande échelle.