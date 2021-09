Le prix de l'électricité risque de bondir de 10% l'an prochain s'inquiète l'UFC-Que Choisir

Une facture de plus en plus salée. Le tarif de l'électricité risque de coûter 150 euros de plus sur un an à une famille l'an prochain, d'après le calcul de l'association de consommateurs.

Une hausse de 25% du prix de l'électricité en l'espace de deux ans. Chaque année, la pilule a de plus en plus de mal à passer, notamment pour les nombreux foyers en France qui se chauffent à l'électrique. Et ça ne va pas s'arranger puisque d'après l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, les tarifs risquent de bondir l'an prochain de 10%, soit 150 euros de plus sur un an pour une famille de quatre.

Plusieurs raisons pour expliquer cette hausse

D'abord, le prix de l'électricité explose sur les deux principales bourses européennes, notamment à cause de la crise sanitaire. Il atteint les 196 euros/MWh, contre 60 euros en 2019 à la même période. Depuis l'ouverture à la concurrence en 2007, les tarifs de l'électricité ont augmenté de 60%. Ensuite, le volume d'électricité d'origine nucléaire n'est pas suffisant ! EDF est pourtant obligé de le revendre à prix fixe, ce qui fait des recettes en moins et donc des répercussions sur les abonnés.

Dernière raison : les nombreuses taxes et contributions, comme la contribution tarifaire d'acheminement qui finance l'assurance vieillesse des salariés de l'énergie. L'ensemble de ces taxes représentent un tiers de la facture. Alors après l'augmentation du prix du gaz et du carburant (+20% du SP 95 en un an), l'association de consommateurs demande aux autorités de baisser la TVA pour faire face.