Metz, France

Au premier trimestre 2018, la capitale mosellane est en troisième position derrière Bordeaux et Lyon sur les prix au mètre carré des appartements anciens avec une hausse de 10,2%. C'est ce qu'affirme la conjoncture immobilière des notaires de France au mois de juillet 2018.

Metz se place juste derrière Bordeaux et Lyon sur les prix au m2 des appartements anciens - Notaires de France

Des chiffres à relativiser

Pour les professionnels, ce chiffre est à relativiser. Cédric Lavaud, directeur du service transaction chez Sorec immobilier et président de l'AMEPI, (un groupement d'agences immobilières) relève que la qualification "appartement ancien" peut aussi s'appliquer à des logements neufs :

"Si vous avez acheté un logement neuf il y a un an et que vous le revendez parce que vous êtes muté, par exemple, cet appartement entrera dans la classification des appartements anciens. Cependant leur prix au mètre carré est nettement supérieur à la moyenne."

Sachant qu'à Metz, le paysage urbain a considérablement changé depuis une dizaine d'années, notamment avec la construction de nombreux immeubles et la création de nouveaux quartiers comme les Coteaux de la Seille ou le quartier de l'Amphithéâtre. Ce qui élargit également la fourchette des prix. Cédric Lavaud vend des biens où le prix du mètre carré varie entre 800 et 3000 euros à Metz.

Seuls les appartements vendus comptabilisés

Denis Reinert, notaire à Metz depuis 2010, précise que les statistiques prennent seulement en compte les logements vendus au cours de l'année.

"Certains appartements sont très difficiles à vendre. C'est l'une des problématiques de l'immobilier moderne puisqu'on construit de plus en plus avec des normes récentes. Il reste donc les logements anciens qui ne sont pas aux normes et qui n'attirent plus les particuliers."