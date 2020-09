Le prix de l'immobilier monte à Toulouse, un "marché très dynamique"

Des ventes d'appartements et de maisons qui augmentent de 8% sur l'année, un phénomène de rattrapage suite au confinement... Le marché de l'immobilier est "très dynamique" en ce moment à Toulouse selon Philippe Pailhès. Le président des notaires de la Cour d'Appel de Toulouse était notre invité ce mercredi matin sur France Bleu Occitanie. L'achat de propriétés neuves n'est pas forcément en hausse, au contraire de l'ancien, qui pour le coup se vend très bien.

Toulouse reste donc une ville très attractive malgré la crise, et ça se ressent aussi sur les prix. Le mètre carré tourne autour des 3000 euros désormais, et il monte même à 5000 euros dans l'hypercentre et dans les quartiers les plus prisés. Toulouse se classe donc maintenant parmi les villes les plus chères.

Autre conséquence donc pour le portefeuille, les nouveaux acquéreurs s'adaptent et achètent moins de terrain pour garder un budget raisonnable. "Avant on achetait des terrains de 1000, 2000 mètres carré... Aujourd'hui, c'est plutôt entre 300 et 600 mètres carré" selon Philippe Pailhès. De nombreux propriétaires souhaitent ainsi changer de vie en passant de l'appartement à la maison, un autre effet du confinement.

La situation va nous rattraper

Tout va bien pour le moment donc côté immobilier... Pour l'instant. "La situation va nous rattraper" selon Philippe Pailhès. La crise du secteur aéronautique qui impacte fortement la région toulousaine risque d'avoir un impact tôt ou tard sur le marché de l'immobilier, et risque de surcroît de faire stopper l'embellie dans les mois, voire les années qui viennent.