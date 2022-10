Le prix de la baguette de pain augmente aussi en Charente

La baguette à 1 euro 50, ce n'est pas encore d'actualité en Charente. Elle coûte plutôt 1 euro 10 ou 1 euro 20. Une augmentation d'au moins dix centimes, pour compenser l'augmentation du coût de l'énergie : le gaz et l'électricité pour faire cuire le pain. Les autres produits, viennoiseries, gâteaux, ou sandwiches, ont aussi augmenté, pour limiter la hausse du prix du pain.

Fermer boutique ?

Pour certains boulangers, l'augmentation des tarifs de l'énergie depuis plus d'un an maintenant, c'est insupportable. Certains estiment que, pour rentrer dans les frais du coût de revient, la baguette devrait être vendue 4 euros ! Désespérés par cette situation, quelques boulangers parlent même de fermer boutique. D'autres trouvent des solutions, en faisant des économies sur les frais de produits non alimentaires : les sachets pour le pain ou les viennoiseries, les boites pour les gâteaux. ça permet de rester autour de un euro la baguette. Une boulangerie de Ruelle arrive même à afficher la baguette à 95 centimes d'euro !

