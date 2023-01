Le prix de la galette des rois augmente dans les boulangeries béarnaises et bigourdanes

C'est une énième augmentation qui devrait faire grincer des dents les amateurs de pâtisserie. Le prix de la galette des rois a augmenté cette année, la faute à la hausse des coûts des matières des premières et de l'énergie. Les boulangers ont donc dû répercuter ces augmentations sur le prix final. "Le beurre et les amandes ont explosé, le sucre a doublé. La main d'œuvre est chère, l'électricité aussi", explique Jean-Baptiste Grangé, boulanger-pâtissier dans le centre-ville de Pau.

ⓘ Publicité

Augmentation entre 5 et 10%

Il a fait le choix de "garder des produits de qualité", mais n'a pas pu encaisser la totalité des hausses des coûts. "On a dû augmenter entre 5 et 10 % le prix de la galette". Comptez 18 euros pour une galette pour quatre personnes dans sa boulangerie. "Effectivement, ça commence à faire cher pour un dessert. Mais sinon, ce sont nous, chefs d'entreprise, qui trinquons. Nous espérons que les clients seront au rendez-vous".

Rémi sort justement de la boutique Grangé. "Quand on sait ce qu'on met dans une galette, ça fait cher la galette. Elles ont augmenté de 4 ou 5 euros, mais bon, on est obligé !" Comme lui, Claude a scruté les prix de la galette des rois et de la frangipane "Elles ont terriblement augmenté, et c'est dommage parce que c'est délicieux. On va arriver au point où ne va plus rien pouvoir acheter" se désole-t-il. À l'inverse, Emma a choisi de la faire maison "C'est vrai que c'est cher, donc c'est plus rentable de la faire nous-même. En plus, on peut y mettre des poires, du chocolat et des choses un peu plus exotiques".