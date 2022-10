Le prix de la Startup’euse mancelle pour Cassandra Bourmault et ses pailles à boire en seigle

Depuis six ans, le prix de la Startup'euse mancelle récompense une Sarthoise qui a fondé une entreprise dans un domaine innovant. Cette distinction revient, en 2022, à Cassandra Bourmault. Cette agricultrice de Luché-Pringé, dans le Sud Sarthe a lancé, avec une partie de sa famille, une société de confection de pailles à boire en seigle . La récompense lui a été remise ce vendredi 7 octobre lors d'une cérémonie à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), au Mans. "Je suis à la fois étonnée et très contente, c'est génial!", a-t-elle réagi après avoir reçu son chèque de 3.000€.

Des pailles naturelles qui ne se dissolvent pas

Dans l'exploitation familiale de Luché-Pringé, la machine tourne au rythme de 200 000 pailles par mois. "Ce sont des pailles écologiques, biodégradables, 100% naturelles, 100 % françaises. Et surtout, elles ne se dissolvent pas dans l'eau et résistent à plus de 90°C", précise Cassandra Bourmault. La commercialisation a été lancée voici six mois, à l'échelle pour l'instant, des Pays de la Loire. "A destination des particuliers, dans des supermarchés du Sud Sarthe, des professionnels de la restauration et des grossistes", explique la jeune femme. "Mais aussi des centres médicaux qui en ont besoin pour les personnes âgées ou handicapées".

Déjà de la concurrence

Depuis le 1er janvier 2021, les pailles en plastique sont interdites en France. Il existe donc un clairement un marché. Mais la concurrence gagne du terrain, reconnaît Cassandra Bourmaud. "D'autres agriculteurs font la même chose que nous mais sont encore en recherche d'innovations pour la conception de leur machine. Nous avons l'avantage d'être en avance. D'autres alternatives commencent également à voir le jour avec de l'amidon de maïs".

Une deuxième machine et de nouveaux clients

La jeune Sarthoise va recevoir une seconde machine dans les prochains mois pour doubler sa production de paille en seigle. Elle compte alors faire appel à d'autres agriculteurs pour lui fournir de la matière première. L'entrepreneuse souhaite aussi élargir sa clientèle. Raison pour laquelle elle participe au Salon international de l'alimentation à Paris du 15 au 19 octobre 2022.