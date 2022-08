Le prix des cantines scolaires n'augmentera pas à Toulouse, a indiqué ce mercredi 24 août le maire, Jean-Luc Moudenc, lors d'une conférence de presse à l'école Patte-d'Oie : "Le prix de la cantine à Toulouse ne bougera pas. Nous faisons face aux augmentations avec nos fournisseurs, mais on ne les répercute pas sur les familles."

"Les prix n'ont pas bougé depuis 2015", rappelle Marion Lalane de Laubadère, adjointe au maire en charge de l'éducation. Et "pas question de rogner" sur les portions des enfants. "De toute façon, elles sont normées sur la quantité. Il n'est pas question non plus de changer la qualité des plats proposés. Oui, il y a des surcoûts, mais on les absorbe tant qu'on peut". Le prix du repas varie de un à 6,60 euros, en fonction de la composition de la famille, et des revenus.

Selon le Syndicat national de la restauration collective, la matière première alimentaire a vu son prix augmenter d'environ 10% ces derniers mois. Certaines mairies sont dépendantes de sociétés privées qui fournissent les repas. D'autres fonctionnent en régie directe, avec une cuisine centrale, comme à Toulouse. Elle fournit les cantines des 210 écoles publiques de la ville.

La municipalité dit aussi travailler sur le gaspillage alimentaire pour éviter de produire trop de repas et réduire ainsi le coût global pour la collectivité.