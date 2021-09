Le prix des carburants augmente, les Vauclusiens s'inquiètent

"Je ne fais plus le plein", indique Nadia à la pompe d'Auchan Nord. Elle ajoute : "Je mets 30 ou 40 euros seulement aujourd'hui. Je fais juste en fonction de mes besoins". Le gazole a augmenté de 12 % depuis janvier, le sans plomb 95 de 15 %. Une hausse constante depuis le début de l'année qui pèse sur les dépenses des ménages vauclusiens.

Alors à chacun ses astuces : l'un limite les déplacements, l'autre prend plus souvent le vélo, celui-là encore achète une voiture essence et non diesel. Mais comme le souligne un automobiliste croisé sur le parking d'une station-service avignonnaise : "On subit, on n'a pas le choix, on est obligé de passer à la pompe".

Cette hausse en cache une autre : celle du prix du baril de pétrole brut qui oscille en ce moment entre 70 et 75 dollars. Mais pour l'heure, les carburants n'atteignent pas encore le triste record d'octobre 2018, qui avait causé le courroux des gilets jaunes.

Les stations-service indépendantes en difficulté

A Morières-lès-Avignon, beaucoup connaissent la station Doulmet. Corinne tient la pompe depuis 30 ans et elle n'a cessé de voir les prix s'envoler. Elle peine à suivre le rythme de ses concurrents : les grandes surfaces. "C'est scandaleux qu'on puisse laisser les supermarchés ouvrir des stations essence ! _Chacun son travail : les stations-service pour le plein, les supermarchés pour l'alimentaire_", s'indigne-t-elle. Il faut dire qu'entre les promotions à prix coutant et les immenses cuves pour 25 pompes, sa station-service éprouve des difficultés à rivaliser. "On baisse les prix au maximum mais il faut bien que l'on gagne notre vie", insiste Corinne.

Alors pour maintenir l'équilibre financier, elle diversifie sa comptabilité avec du lavage, la vente de gaz... Elle est même devenue un relais pour la réception et l'envoi de colis. Malgré tous ces efforts "on ne comble pas totalement le manque à gagner sur les carburants", signale-t-elle. Elle s'inquiète de la poursuite de son activité, les carburants ne semblent pas près d'arrêter l'ascension des prix. Elle conclut : "Il faut que les clients entendent que nous ne sommes pas là seulement quand ils sont en galère. On est là pour leur rendre service tout le temps !"