Le prix des carburants donne le vertige aux transporteurs de Côte-d'Or

Voilà que le gas-oil est presque aussi cher que l'essence sans plomb. En une semaine , le prix du diesel a augmenté de 14 centimes alors que le SP95 prend 7 centimes de plus en moyenne. Avant le début de l'invasion russe en Ukraine, les prix à la pompe étaient déjà orientés à la hausse, l'offensive russe a poussé les cours du brut à des sommets. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a frôlé les 140 dollars ce 6 mars au soir, proche de son record absolu de 147,50 dollars datant de juillet 2008.

On s'approche maintenant des 2 euros le litre de carburant, on le dépasse même sur certaines de nos aires d'autoroute. De quoi donner des sueurs froides quand on fait le plein. Surtout si on est transporteur routier avec des camions qui ont de gros réservoirs : "Aujourd'hui un camion consomme 30 litres aux 100 kilometres" détaille Mario Curiel le patron de Transeo Logistique. Cette PME de Longvic possède 15 poids-lourds et 25 remorques. Elle rayonne sur toute la France, mais livre aussi de l'Espagne aux Pays-Bas, en passant par la Suisse ou l'Italie. "On fait 450 à 500 kms par jour, cela représente donc 600 euros de camion par jour !"

Je demande a mes chauffeurs de ne plus faire le plein" -Mario Curiel, patron de Transeo

"C'est une hausse brutale de 20%. Pour l'instant, on doit l'absorber avec notre trésorerie, mais on ne pourra pas rester dans cette position. Il va falloir repenser nos trajets. Sans doute aller moins loin pour rester rentables. En tout cas, nos donneurs d'ordres devront accepter tôt ou tard de payer un peu plus pour être livré. On ne peut pas être les seuls à affronter cette augmentation" précise ce patron passionné, mais peu optimiste sur l'évolution du prix des carburants.

Chez Transeo, on cherche le meilleur trajet pour diminuer les coûts © Radio France - Olivier Estran

"Nous n'avons pas de réserves, et nous devons faire le plein à la pompe comme toute le monde. Mes chauffeurs sont très coopératifs. Ils repèrent les meilleurs prix et les indiquent par SMS aux autres membres de l'équipe. Moi je leur demande de ne plus faire le plein, mais juste de prendre ce qu'il faut pour couvrir leur trajet. Aujourd'hui un reservoir plein devient une cible pour les voleurs" déplore ce délégué syndical Transport France Logistique.

Faire des réserves pour absorber le choc

Chez les Transports Cordier, une des plus grosses société de la région avec 480 employés et près de 400 poids lourds à Is-sur-Tille, on joue justement sur les réserves. Pour ne pas être trop dépendants des prix à la pompe, cette société a deux grosses cuves de 100.000 et 60.000 litres. Elle joue sur ce volume pour avoir des prix intéressants, mais même là cela devient délicat confie Thomas Ormansay, chargé de la communication :"D'habitude nous avons 6 sociétés qui peuvent nous livrer. A l'heure actuelle, il n'y en a plus qu'une. Notre stock se rapproche des prix à la pompe."

Une partie des stocks acheminés par Transeo © Radio France - Olivier Estran

Et mettre les camions sur les trains

"On essaie de repenser nos plans de transports" confie Thomas Ormansay. "Pour les petits trajets entre le nord de la France, on passe par les camions, puis pour aller jusque dans le sud, on met le chargement sur un train" Ce dispositif ne peut pas fonctionner partout, car la société Cordier couvre toute la France et le BeneLux. "On va devoir répercuter le coût du transport. On ne peut pas se contenter du même tarif entre un litre de gas-oil a 1 euro et un litre à 2 euros. Au final c'est donc le consommateur qui devra payer cette hausse" pronostique Thomas Ormansay.

Selon la FNTR, la Federation Nationale des Transports Routiers, le coût du transport représente pour l'instant "5 à 7% du prix d'une marchandise". Comme la situation pourrait bien changer, le syndicat demande au ministère des Transports d'imaginer un coup de pouce financier pour aider les transporteurs routiers, et limiter par la même occasion une flambée possible de leurs tarifs..