Le prix des carburants n'a jamais été aussi élevé depuis 2013

Région Bretagne, France

Les prix des carburants n'ont pas été aussi hauts depuis 2013. Le gazole est à 1,49 euro le litre en moyenne, le sans-plomb à 1,59. La raison de cette flambée : l'envolée des cours du pétrole.

Certains font le détour pour trouver le prix le moins cher à la pompe. A Quimper dans le Finistère, Rachid a trouvé une station, dans un hypermarché, qui propose le gazole à 1,44 euro. Il fait la moitié d'un plein : "La vie coûte cher et il n'y a pas que le pétrole !", réagit-il en remplissant le réservoir de sa voiture.

Répercussions sur le pouvoir d'achat

"Râler ça sert à rien", fulmine quand même James, qui met 40 euros, les yeux rivés sur le compteur qui défile à toute vitesse. "J'ai pas le choix ! 1,44 euro ou 1,46, on ne peut rien faire, on est obligé de circuler, il faut qu'on aille au travail. On perd aussi sur notre pouvoir d'achat..." constate fataliste un autre conducteur. "C'est trop !", s'emporte un automobiliste qui met du sans plomb dans son réservoir, 1,56 pour chaque litre. "Qu'est-ce qu'il faut faire ? Manifester ?"