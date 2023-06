Le prix des cerises sur la Côte d'Azur en forte hausse : de 8 à 39 euros le kilo

L'inflation touche aussi les primeurs. En raison d'une récolte moindre cette année, les cerises françaises coûtent plus cher. Entre huit et 19 euros en moyenne au kilo, et même jusqu'à 39 euros par endroit.

Ici sur le marché de la Libération, ces cerises coûtent 10,90 euros le kilo. © Radio France - Benjamin Pierson "Désormais, au lieu de prendre trois poignées de cerises, je n'en prends qu'une", explique Jérôme, un Niçois, au marché de la Libération de Nice ce jeudi matin. ⓘ Publicité La hausse des prix touche tous les secteurs, mais les cerises sont particulièrement victimes de ce phénomène. Ces fruits rouges coûtent entre huit et 19 euros en moyenne sur ce marché. Mais les prix peuvent grimper très hauts. Jusqu'à 39 euros chez un primeur de Cagnes-sur-Mer. "Je fais toujours très attention au prix, comme mes amis. Mais je n'ai pas l'impression qu'elles soient plus chères cette année. Elles le sont toujours", tempère Marie. Trois facteurs majeurs Sur le stand de Jenny, la trentaine, les cerises sont vendues 13,9 euros le kilo. "Ce n'est pas si élevé par rapport à la qualité du produit", justifie-t-elle. "Sa rareté explique surtout son prix". Franck, quelques mètres plus loin, évoque quant à lui le coût de la main d'œuvre : "Ramasser les fruits, c'est un énorme boulot". À noter que la récolte est également moindre. En cause : l'interdiction d'un pesticide autrefois utilisé pour lutter contre le Drosophila suzukii, un petit moucheron qui détruit les récoltes. Les primeurs achètent plus cher À la même période en 2022, les petites cerises (24 mm) étaient vendues aux commerçants 2,56 euros le kilo. C'est deux fois plus aujourd'hui. Le constat est le même pour celles de taille moyenne (28 mm) (+54%) et les grosses (30 mm) (+41%).