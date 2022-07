Inflation du prix des fruits et légumes : les circuits courts sauvent la mise

+8% sur les fruits et +15% sur les légumes en moyenne : c'est deux fois plus que l'inflation, déjà très forte ces derniers mois. L'augmentation est due à l'augmentation des charges pour les producteurs - essence, emballages... Des charges que l'on ne retrouve pas dans les commerces de proximité.

"Le prix du cageot a augmenté, celui de l'engrais a doublé, l'essence on en parle même pas...." Pour Philippe Joncquel, producteur de fruits et légumes à Saint-Genou, c'est très clair : les charges se multiplient et il est obligé de les répercuter sur les consommateurs. "En terme de vente, je fais 15% de plus que l'année dernière, et pourtant à la fin j'ai moins d'argent ! Tout est absorbé par les charges, c'est énorme."

Limiter les charges avec le commerce de proximité

Pour pallier ces augmentation, Philippe Joncquel s'est tourné il y a quelques années vers le commerce de proximité. En parallèle de ses ventes en supermarchés, il travaille avec Tours de Ferme, à Joué-lès-Tours : "Comme ça pas besoin d'emballages supplémentaires, et puis c'est à côté, donc c'est aussi moins de transport et de frais d'essence". Un fonctionnement qui satisfait également les clients, à la recherche de produits frais et locaux : "Puisque les prix augmentent partout, autant valoriser les petits producteurs, plutôt que les grandes surfaces" explique Dominique, qui fait désormais la grande majorité de ses courses chez Tours de Ferme. "Comme ça on a des produits frais, de saison, mûrs. Et on soutient la production locale !"