Les prix des fruits et légumes ont bondi de 9% en deux ans selon Familles rurales

L'association de défense des consommateurs, Familles Rurales, demande la mise en place d'un "chèque fruits et légumes" dont les prix ont augmenté de 9% en deux ans

Les consommateurs font face à une véritable flambée des prix des produits essentiels : farine, pâtes, pain. C'est le cas aussi des fruits et légumes avec une hausse de 9% en deux ans selon le dernier baromètre des prix de grande consommation de Familles rurales publié ce vendredi. L'association de défense interpelle donc les pouvoirs publics à un coup de pouce pour les plus modestes.

Chèque "fruits et légumes"

Familles rurales demande le versement d'un chèque "fruits et légumes" pour toutes les personnes qui n'ont pas assez de moyens. Un chèque de 37,50 euros versé à chaque personne dans le besoin tous les mois.

L'association explique qu'un panier moyen de fruits et légumes représente environ le tiers des dépenses de consommation courante. Le prix moyen mensuel d'un panier "varié" pour une famille de 4 personnes s’élève à 450€ par mois pour un panier premier prix avec une moindre variété de produits, à 696€ pour les premiers prix, 765€ pour les marques nationales, à 1148€ par mois pour un panier composé de produits bio avec une plus grande variété de produits.

Enjeu de santé publique

Familles rurales appelle donc le gouvernement à intervenir et en urgence pour ne pas détourner les familles aux budgets les plus modestes de ces aliments "bons pour la santé." 1 enfant sur 9 ne mange pas 5 fruits et légumes par jour selon le baromètre.

C'est un enjeu de santé publique. En France, 17% de la population est en situation d’obésité, 4 millions de personnes souffrent de maladies cardiovasculaires et 3,2 millions de diabète.