Le prix des granulés de bois a plus que doublé, selon un revendeur gardois

Pour les Français qui se chauffent aux granulés de bois, la facture a augmenté "de 50 à 100%" explique Guillaume Charmasson, gérant de Gard'Bois, à Salindres. Et selon lui, les causes de cette flambée sont multiples.

Selon Guillaume Charmasson, le patron de Gard'Bois, les granulés de bois restent plus compétitifs que le gaz et l'électricité (image d'illustration).

Les factures ne vont pas augmenter que pour ceux qui se chauffent au gaz ou à l'électricité. C'est le cas aussi pour ceux qui vont utiliser les granulés de bois, cet hiver. Ce combustible a augmenté de 50 à 100%, selon le patron de Gard-Bois, Guillaume Charmasson, invité ce lundi matin, sur France Bleu Gard-Lozère. "Plusieurs choses se sont accumulées, précise l'intéressé : la hausse des matières premières, la hausse des coûts des transports et la hausse des coûts de production".

Par ailleurs, la guerre en Ukraine n'est pas non plus étrangère à ces augmentations. "Beaucoup de granulés arrivaient d'Ukraine et d'autres pays voisins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui", confirme Guillaume Charmasson, à la tête de cette entreprise du côté de Salindres. Conséquence : des palettes qui étaient entre 350 et 380 euros coûtent aujourd'hui 5 à 600 euros. Pour autant, toujours selon le patron de Gard-Bois, les granulés de bois restent plus compétitifs que le gaz ou l'électricité.