Le prix du litre de sans plomb ou de gazole a augmenté de plus de 20 centimes d'euro en un an, près de 25 centimes même pour le litre de gazole. Le retour des vacances d'été est douloureux pour les Mayennais, qui prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler.

En un an, le litre de carburant a augmenté de plus de 20 centimes d'euro.

Laval, France

La carte bleue chauffe à la pompe ! Le retour de vacances risque de se faire sentir sur le compte en banque. Faire le plein pour aller travailler tous les jours coûte plus cher que l'année dernière à la même période.

à lire Départs en vacances : le coût des trajets grimpe avec la hausse des prix des carburants

Une augmentation due à la hausse du prix du baril de pétrole, et aux taxes prélevées par l'État. En un an, le litre de sans plomb et le litre de diesel ont augmenté de 20 à 25 centimes d'euros. Chaque plein de carburant peut désormais coûter 10 ou 15 euros de plus.

"Il n'y a pas d'autres solutions quand on habite en commune rurale" Françoise de Louverné.

C'est un budget non négligeable pour Françoise, de Louverné. Elle fait 70 kilomètres par jour pour aller travailler à Évron. "Quand je fais le plein, il y en a pour 70 euros. C'est minimum 150 euros, voire 200 euros par mois" calcule Françoise. "Malheureusement, on est un peu en otage de cela, parce qu'il n'y a pas d'autres solutions quand on habite en commune rurale. On n'a pas les transports en commun, on n'a pas les avantages des gens qui peuvent circuler en centre-ville plus facilement, et qui n'ont pas tous ces problèmes-là".

Plus 20 centimes d'euros en un an

Même si le prix est plutôt stable depuis deux mois, la facture a bien augmenté en un an. Françoise se demande donc "combien coûte réellement l'essence, par rapport au prix que l'on paie ? Aujourd'hui il est à 1,40 €, il n'y a pas si longtemps il était à un euro. Qu'est ce qui justifie qu'on a pris 40 centimes ? C'est un budget très important, qu'on subit", ajoute t-elle.

"Je ne mets jamais le plein" - Aude.

Faire le plein d'essence est aussi devenu très douloureux pour Aude, et son compte en banque. "Avant je mettais 20 euros, et ça me faisait presque deux semaines, et maintenant ça ne me fait plus qu'une semaine. Je ne mets jamais le plein, financièrement je ne peux pas mettre plus de 20 euros par semaine, et je préfère y aller à tâtons", explique la jeune femme.

Yannick de son côté envisage désormais de changer de voiture. Il roule au volant d'un SUV, une très grosse voiture, très gourmande, qui "consomme plus de 10 litres de carburants aux 100 kilomètres. Je vais surement m'en séparer oui, pour une voiture plus économique". Ce retraité réduit déjà ses loisirs, il va moins souvent au restaurant, mais il pense surtout "à ceux qui se servent de leur véhicule tous les jours pour le travail".

Alors pour essayer de faire des économies, et connaître tous les prix à la pompe en Mayenne dans toutes les stations services, il y a le site officiel du gouvernement ICI.