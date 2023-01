Le prix du chauffage multiplié par trois : "un coup de massue" pour les HLM Sainte-Geneviève de Marseille

"Un vrai coup de massue". C'est ainsi que Stéphanie résume le sentiment général dans cette résidence située le long du Boulevard Romain Rolland dans le 10e arrondissement de Marseille. "C'est une résidence HLM, les locataires ne roulent pas sur l'or, et une telle augmentation, ce n'est pas possible".

De 41 euros à 110 euros par mois

Il faut entrer dans le hall des immeubles pour comprendre ce qui angoisse les locataires des 345 logements de Sainte-Geneviève. Sur le mur, une affiche du bailleur avec un tableau qui fait office de "douche froide" pour Magalie : "En ce qui me concerne j'ai un T3, je payais 41,32 euros par mois en 2022, cette année je devrai payer 109,88 euros".

Quel que soit le type de logement, les charges sur le chauffage ont été multipliées quasiment par trois. Les locataires comme Henri qui habite un T3, ne comprennent pas : « Franchement ça m’étonnerait que les prix aient augmenté autant. Comment on va faire avec les augmentations à venir sur les tarifs de l’électricité, la hausse des prix de l’essence, l’inflation sur les produits alimentaires ? « s’interroge le retraité.

Ce qui passe d’autant moins auprès des locataires, c’est que la température dans les appartements peine à atteindre les 19 degrés. « On a pris la température, il fait parfois 16 degrés dans certaines pièces, certains ont du acheter des chauffages d’appoints qu’il a fallu payer et qui font encore grimper la facture de chauffage » peste Stéphanie.

Des charges impossibles à assumer pour les locataires ?

Selon Fabienne, qui loue un T3 dans cette résidence, ce bond de près de 200% (par rapport au tarif de base) des provisions sur le chauffage sera quoiqu’il arrive un vrai fardeau : « C’est un gros trou dans le budget. Il va falloir se serrer la ceinture sur tout, y compris sur la nourriture. Ou on se chauffe, ou on mange, mais on ne pourra faire les deux ».

Pour Kéra, retraitée, membre de l’association des locataires, cette augmentation va fragiliser les plus précaires : « Il y a des personnes âgées isolées ici, des gens pauvres, avec cette augmentation certains vont payer 350 euros de charges par mois, comment voulez-vous qu’ils puissent assumer ? A la trêve hivernale vous verrez, il y aura des expulsions ».

L’association des locataire de cette résidence Sainte-Geneviève menace de bloquer les charges si elle n'obtient pas les justifications du bailleur Habitat Marseille Provence. ce dernier s’est contenté pour l'instant, pour toute information, de la grille affichée dans les entrées d’immeuble.