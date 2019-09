Le prix du fioul augmente, les commandes aussi

Île-de-France, France

Les embardées du prix du baril de pétrole ont des répercussions dans nos maisons. Après l'attaque sur des sites pétroliers d'Arabie Saoudite, le prix du baril a augmenté de 15 % en un jour. Depuis le début de la semaine, le prix du mètre cube (1 000 litres) de fioul domestique a progressé de 50 euros. Les consommateurs n'ont pas tardé à réagir. Pascal, habitant à Vaires-sur-Marne, a passé commande dès lundi pour éviter de subir une nouvelle augmentation des prix : "En voyant les infos, ça m'a mis à l'esprit qu'il fallait que je commande, que je n'avais rien à gagner à attendre, mais de toute façon il fallait que je le fasse".

Quatre fois plus de commandes

Comme lui, de nombreux consommateurs se sont activés : les commandes du site internet FioulReduc ont ainsi été multipliées par quatre en comparaison à une journée ordinaire. "Les clients au fioul sont habitués à faire la connexion entre ce qui se passe dans le Golfe et ce qui se passe sur leur facture", atteste Hervé Degréve, président de FioulReduc, qui tient à rassurer les clients : il n'y aura pas de situation de pénurie. "Il y a largement assez de fioul en France pour répondre à la demande surtout dans une période où il ne fait pas froid", argumente-t-il.

Un prix qui recule déjà

Frédéric Plan, délégué général de la Fédération des combustibles, carburants et chauffage, tient lui aussi à rassurer les consommateurs : le prix du fioul ne devrait pas continuer à augmenter fortement. "Le prix du baril a déjà marqué un recul donc on voit bien que les marchés qui sur-réagissent aux événements s'adaptent rapidement aussi bien à la hausse qu'à la baisse donc on ne peut pas dire que cette tendance à la hausse va se maintenir", explique Frédéric Plan.