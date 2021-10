Le prix du pain augmente en Sarthe

La baguette de pain va vous coûter plus cher dans les prochaines semaines. Les quelque 280 boulangers sarthois devraient appliquer une hausse "d'environ 5 centimes", estime Nicolas Doire, leur représentant. Certains artisans ont déjà augmenté leurs prix. Les autres devraient le faire prochainement. Cette décision est inéluctable. "C'est devenu une obligation", résume le président de la fédération des boulangers de la Sarthe afin de prendre en compte la forte augmentation du coût des matières premières.

Flambée du prix du blé

De fait, le prix du blé tendre (utilisé pour la farine panifiable) connaît une envolée d'environ 30% en un an (entre août 2020 et août 2021), sur fond de baisse des stocks mondiaux, notamment. Soit une hausse constatée par les boulangers "comprise entre 5€ et 10€ par quintal (100kg)", détaille Nicolas Doire. "C'est la loi de l'offre et de la demande", résume l'artisan installé à Yvré-l'Evêque.

Forte hausse du gaz et de l'électricité

Mais le prix de la farine n'est pas le seul à augmenter. La facture d'énergie (gros poste de dépense) est aussi en nette hausse. "Nous chauffons tous nos fours au gaz ou à l'électricité", rappelle Nicolas Doire, le président de la fédération des boulangers de la Sarthe. D'où cette répercussion, au final, sur le prix du pain. "Nous n'avons pas d'autre moyen", explique le représentant de la profession. "Il faut savoir que le bénéfice que nous faisons sur nos baguettes nous sert à nous payer, nous et nos salariés", explique-t-il. "Il est impossible de faire autrement", insiste Nicolas Doire.

à lire aussi C'est officiel, la vente de pain est autorisée 7 jours sur 7 en Sarthe

"Obligés d'augmenter le prix du pain"

L'artisan boulanger rappelle que "les prix du pain augmentent assez peu souvent. C'est comme pour le journal, c'est très symbolique. Nous essayons de faire très attention", argumente le président de la fédération des boulangers sarthois. Compte tenu de ces différentes justifications, cette augmentation des prix sera durable. La baguette ne redeviendra pas moins cher lorsque le coût de la farine viendra à baisser, reconnaît le représentant professionnel. "Nous ne faisons jamais ces augmentations de gaité de cœur. C'est vraiment que nous sommes obligés", répète Nicolas Doire.

► Ecoutez la chronique "La nouvelle éco" de 7h15 sur France Bleu Maine