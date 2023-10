Le prix du Panier France Bleu baisse enfin, un fléchissement "difficilement perceptible par les consommateurs"

"C'est toujours une bonne nouvelle d'entendre parler du mot baisse, mais à ce niveau-là, elle est difficilement perceptible par les consommateurs." Voici comment Emmanuel Cannes, expert inflation et prix chez NielsenIQ, partenaire du Panier France Bleu avec franceinfo, résume cette nouvelle édition. Le ticket de caisse de l'ensemble de nos 37 produits du quotidien (pâtes, steaks hachés, haricots verts, chips, pizza, pâte à tartiner, pain de mie, shampooing, lessive....) s**'élève en septembre à 109,61 euros**. Il perd 26 centimes en un mois, soit une baisse de 0,2% par rapport au panier du mois d'août. Un recul minime, sachant que sur une durée d'an et demi, le Panier France Bleu a augmenté de 20 euros. Pour ce mois-ci, Emmanuel Cannes préfère d'ailleurs parler de "poursuite de la stabilisation des prix" que d'un recul franc.

L'inflation ralentit sur un an

Malgré tout, les prix augmentent en moyenne bien moins vite ces derniers mois : l'inflation du Panier atteint son plus bas niveau en 11 mois, avec 12,34% de hausse sur un an.

Des baisses plus faibles qu'attendues

Même si "c'est un signe encourageant", la baisse des prix est plus faible que celle qui était attendue, admet Emmanuel Cannes, de NielsenIQ.

Sur les 37 produits de notre panier, 16 n'ont pas vu leur prix évoluer en un mois. Douze sont en baisse, comme le paquet de spaghetti de marque nationale, qui a perdu 9 centimes en un seul mois. Il coûte désormais 2,60€. Mais neuf produits augmentent toujours de quelques centimes, notamment les surgelés. Et si l'on regarde depuis le début de l'année, on voit que seuls 9 produits ont vu leur prix baisser entre janvier et septembre. La baisse de prix de ce mois-ci est donc bien à relativiser.

Des hausses surprise à la place des baisses attendues ?

Alors que le s négociations entre industriels et grande distribution, qui ont repris de manière anticipée, doivent se terminer au 15 janvier, Emmanuel Cannes n'est pas très optimiste. Pourtant, les négociations ont été avancées pour répercuter les baisses de prix des matières premières. Mais de nombreux industriels demandent finalement des hausses de 5 à 10% aux distributeurs. Sur franceinfo mercredi, Michel-Edouard Leclerc affirmait que 80% des industriels demandaient des hausses de prix.

Au cœur de l'argumentation des fabricants, la hausse continue de certaines matières premières, comme le sucre qui continue de flamber (+55% sur un an dans le Panier France Bleu). Ils affirment aussi devoir compenser le prix de l'énergie, reparti à la hausse, et les investissements liés à la Transition écologique. "Certains industriels jouent le jeu, d'autres moins", résume Emmanuel Cannes.

D'autant que les 5.000 références à prix bloqués, qui devaient voir le jour en septembre et faire baisser les prix, ne sont pas non plus arrivées en rayon : "Elles auraient pu avoir un impact un peu plus fort, mais finalement, ça reste au point mort", déplore Emmanuel Cannes.

Pour l'expert, non seulement les prix risquent de ne pas baisser d'ici la fin de l'année, mais en plus, "on risque même d'avoir des hausses supplémentaires", si les industriels parviennent à vendre leurs produits plus chers à la grande distribution. Et comme les négociations doivent se terminer plus tôt que prévu, les prix risquent d'augmenter, eux aussi, plus tôt en rayon.

Le Prix du Panier France Bleu près de chez vous

Paris reste le département le plus cher de France, avec un Panier à 131,53 euros, et la Vendée est toujours le département le moins cher, avec un total de 103,58 euros. Soit une différence de 28 euros entre les deux départements.

Les 5 produits les plus inflationnistes

Voici les 5 produits du panier dont les prix ont le plus augmenté sur un an :

Le kilo de sucre premier prix : +54,9%

Le paquet de 500g de riz de marque distributeur : +19,4%

Le paquet de céréales pour le petit-déjeuner 1er prix : +19,3%

La sauce tomate de marque : +17,5%

Le litre d'huile d'olive de marque distributeur : +17,2%

La composition du Panier France Bleu

La méthodologie du Panier France Bleu

franceinfo et France Bleu se sont associés au cabinet NielsenIQ, cabinet spécialisé dans le suivi de la consommation, pour établir ce panier. Sa composition répond à deux objectifs : être au plus proche de la consommation des ménages, avec un panier de produits alimentaires et d'hygiène du quotidien, et être le plus mixte possible dans sa composition, en mélangeant produits de marque nationale, produits de marques distributeurs et produits premiers prix.

Il y a une forte représentation dans notre panier des produits premiers prix et de marque distributeurs. Un choix expliqué par les tendances de ces dernières semaines : les Français se sont massivement tournés vers ces produits pour pallier l'inflation et s'ils restent encore bien moins chers que les autres, c'est aussi sur eux que la hausse des prix est la plus importante.

Chacun de ces produits a alors été rattaché à une des plus de 500 catégories de produits que surveille NielsenIQ, qui nous a fourni l'inflation moyenne de la catégorie sur le mois de février et le prix moyen du produit en France sur une période de quatre semaines, du 28 août au 17 septembre 2023.

L'inflation du panier a ensuite été obtenue en calculant la moyenne des inflations. Pour obtenir le prix du panier par département, nous avons appliqué au montant national l'indice des prix de chaque département.

Vous n'y trouverez pas de fruits et légumes frais, car la base de données à laquelle nous avons eu accès ne permettait pas de suivre les fruits et légumes en vrac.