Le prix du papier toilette risque d'augmenter dans les prochaines semaines

Certains se sont battus pour en acheter en plein confinement. Le papier toilette du groupe Essity, qui gère notamment les marques Lotus et Okay, risque d'être plus cher dans les prochaines semaines. Le groupe suédois cherche à augmenter ses tarifs pour pallier l'explosion de ses coûts de production de 30% liés à la flambée du prix de l'énergie et des matières premières.

La pâte à papier se fait rare

Les cours de la pâte à papier, indispensable pour fabriquer du papier toilette ou des essuie-tout, bondissent sur le marché mondial de 67% en huit mois. Le produit se raréfie car la demande explose en Chine, friande des emballages papier, avec la reprise économique post-Covid. Ce qui agit derrière sur les cours.

Tous les produits d'hygiène du groupe pourraient donc, in fine, coûter plus cher. Quelques centimes d'euros de plus pour le consommateur assure Essity, mais des discussions vont débuter vendredi 1er octobre entre le fabricant et la grande distribution pour trancher. Cette dernière devra rogner ses marges pour éviter que les prix s'envolent en magasin.