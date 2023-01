Le prix du repas augmente dans certaines cantines de la Vienne et des Deux-Sèvres

Pour la Vienne comme les Deux-Sèvres, le prix du repas à la cantine de l'école élémentaire augmente dans certaines communes. En cause, la hausse du coût total de revient du déjeuner des enfants, aujourd'hui à plus de 10 euros. Certaines collectivités répercutent l'augmentation sur le prix du repas tandis que d'autres arrivent encore à trouver des solutions temporaires.

"On n'a pas le choix" explique la maire de Saint-Rémy

A Saint-Rémy, dans les Deux-Sèvres, le prix du déjeuner à l'école élémentaire est aujourd'hui de 3,19 euros, contre 2,70 euros l'année dernière. C'est le fournisseur Sarcel qui a été obligé d'augmenter le prix de ses repas, explique la maire Elisabeth Maillard : "Au 1er janvier 2022, nous les achetions à 2,57 euros. Au 1er janvier 2023, ils sont passés à 3,02 euros. On n'a pas le choix, parce qu'on est largement déficitaire, on ne vend aux parents que ce que l'on achète au prestataire". Sans compter l'électricité, l'entretien des locaux, et le personnel.

Du côte de Buxerolles, la municipalité a pour l'instant réussi à trouver des solutions pour faire des économies et ne pas faire payer plus cher aux parents. Plusieurs astuces ont été mises en place : remplacer la viande par des protéines moins chères comme les œufs ou le poisson sur certains repas, lutter contre le gaspillage en commandant uniquement ce qui est réellement consommé. Ou encore ne pas servir "entrée, protéine, légume, fromage et dessert" lorsque ce n'est pas nécessaire : "quand on propose un hachis parmentier, on a du fromage, donc ce n'est pas la peine d'en remettre en plus" explique Bénédicte Valette, directrice du pôle éducation. Ainsi, les dépenses sont optimisées, tout en respectant l'apport nutritionnel essentiel.

"C'est de l'argent qu'on ne met pas pour faire de l'investissement puisqu'on est obligé de l'utiliser pour payer des factures" déplore le maire de Buxerolles

Malgré ces économies, la mairie de Buxerolles est obligée d'augmenter ses dépenses de fonctionnement. Au détriment de gros projets, comme une maison des associations, explique le maire Gérald Blanchard : "c'est un projet qu'on avait envisagé, mais qu'on devra probablement abandonner. Cela fait partie des choses sur lesquelles on n'investira pas". Le coût du repas dans les écoles de Buxerolles devrait également finir par augmenter. En septembre prochain, les parents pourraient le payer 5% plus cher.