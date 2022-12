Le prix du repas dans les cantines des lycées va augmenter de 3% en Centre-Val de Loire en janvier prochain

En septembre dernier , la région Centre-Val de Loire avait décidé de ne pas répercuter l'inflation sur les prix demandés pour les repas dans les cantines des lycées. Mais en janvier prochain, les parents n'échapperont pas à une augmentation, qui sera toutefois limitée à +3% précise la Région. Il y a, en Centre-Val de Loire, 69.000 lycéens.

Le prix des denrées alimentaires a augmenté de 12%

"Les prix des denrées alimentaires que nous achetons a augmenté de 12%, voire 15%, explique François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire. Nous faisons tout pour limiter le plus possible l'impact pour les familles. Nous leur demandons certes un effort, mais contenu à +3%, le reste sera à la charge de la Région - sachant que nous consacrons + de 10 millions d'euros à l'achat des produits alimentaires." Parallèlement, la Région va abonder le fonds de solidarité, dont dispose chaque lycée, qui pourra être mobilisé pour aider les familles en difficulté et poursuit sa politique de gratuité pour les manuels et les transports scolaires.

Cette décision figure dans le budget primitif 2023 que le conseil régional doit adopter en session ce jeudi. Budget construit "dans la tempête et dans le brouillard", souligne Marc Gricourt, le 1er vice-président de la Région en charge des Finances : 60% des recettes régionales dépendent désormais de la TVA, et il est difficile de prévoir quel sera le niveau de la consommation, dans le contexte actuel d'inflation.

Généraliser le système de réservation obligatoire des repas

Par ailleurs, la Région confirme son ambition de renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec notamment l'extension du système de réservation obligatoire des repas qu'utilisent déjà 25% des lycées. "Nous devons vraiment généraliser ce système, qui donne de bons résultats", insiste François Bonneau. + 9 millions de repas sont servis chaque année dans les restaurants scolaires des lycées de la région. On estime (au niveau national) que 30% des denrées préparées dans les cantines ne sont pas consommées et finissent à la poubelle.