Le prix moyen des voitures neuves continue à augmenter en France

En 2016, le prix moyen d'une voiture neuve en France augmenté de 720 euros, soit 2,9% de plus qu'en 2016. L'an dernier, une voiture neuve vendue coûtait en moyenne 25.828 euros. C'est le succès des SUV, plus puissants et mieux équipés, qui fait grimper le prix moyen des automobiles vers le haut.

Le prix moyen d'une voiture neuve a augmenté de 2,9 % en 2016, pour atteindre 25.828 euros, selon l'enquête annuelle de l'Argus. C'est une hausse de 720 euros par rapport à 2015. En 2015, le prix moyen avait déjà flambé de 4,6%, soit plus de 1.000 euros. Selon l'Argus, ce mouvement va se poursuivre dans les années à venir.

Les SUV tirent les prix vers le haut

C'est le succès des SUV qui fait gonfler la facture. Ces modèles, plus hauts, plus lourds et mieux équipés, sont aussi beaucoup plus chers que les berlines classique (4.700 euros d'écart en moyenne). En 2016, les ventes des SUV compacts ont augmenté de 20%, et leur tarif moyen de 1.083 €. Les ventes de SUV de luxe ont, elles, augmenté de 15%, avec une hausse moyenne de 1.734 €. En un an, la part de marché des SUV est ainsi passée de 26 à 29%. Les voitures affichées à plus de 25.000 euros représentent désormais 46% des ventes de voitures neuves (+3 points en un an). Mais si le prix des voitures augmente ces dernières années, il faut aussi relativiser la part du budget consacrée à l'achat d'une voiture, note l'Argus. En 1953, il fallait débourser l'équivalent de 8.300 euros pour s'offrir une 4CV, soit l'équivalent de 44 mois de Smic à l'époque. Aujourd'hui, il faut 17 mois de salaire minimum pour s'offrir une voiture à 25.000 euros.

Plus puissante, mais moins gourmande en carburant

Malgré un poids et une puissance en hausse (846 kg en 1953, 1.261 kg en 2015, soit 50% de plus) , la voiture moyenne parvient à réduire sa consommation de carburant. La pente est constante : 5,5 litres aux 100 km et 145g de CO2 par km en 2007, 4,5 litres aux 100 km et 109g de CO2 par km en 2016.