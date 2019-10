Le prix, premier critère pour acheter du vin

De plus en plus d'amateurs chez les moins de 35 ans

Si 36 % des Français sont de grands consommateurs de vin c'est-à-dire qu'ils en boivent au moins une fois par semaine et 28 % sont des consommateurs réguliers, le baromètre de Sowine constate aussi que peu d'entre eux (5%) se déclarent connaisseurs en la matière. En revanche, il y a moins de néophytes et plus d'amateurs, tout particulièrement chez les moins de 35 ans.

Un peu moins de néophytes, un peu plus d'amateurs - Sowine

Le premier critère pour acheter du vin c'est le prix pour plus d'un consommateur sur deux. Le prix vient largement devant la région ou le pays d'origine et devant le cépage et l'appellation. Pas étonnant donc que 86 % des achats soient faits dans les grandes surfaces. 32% fréquentent les cavistes et 23 % rencontrent directement les vignerons, dans leurs exploitations ou sur les salons.

86 % des consommateurs achètent leur vin en grande surface - Sowine

Un Français sur deux se dit prêt à payer plus cher pour un vin bio. Les consommateurs qui font ce choix l'expliquent par leur volonté de s'assurer de la qualité du vin, mais aussi pour soutenir les producteurs et par respect pour l'environnement. 35 % disent aussi vouloir préserver leur santé.