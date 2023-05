Le problème de main d'œuvre persiste selon Patrice Mounier, le président de l'Umih dans Vaucluse

La saison touristique commence fort dans le Vaucluse. Ces vacances de printemps et les ponts du mois de mai portent les réservations dans les hôtels. Les terrasses des restaurants se remplissent également. L'invité du 6/9 de France Bleu Vaucluse, Patrice Mounier fait aussi ce constat. Mais le président de l'UMIH, l'union des métiers et industries de l'hôtellerie dans le Vaucluse pointe une nouvelle fois du doigts le problème du manque de main d'œuvre.

Pour lui le manque de candidature n'est pas lié aux conditions salariales mais à un changement de mentalité. "Il faut supprimer la coupure quand on peut la supprimer, donner des jours de congés quand c'est possible. Il faut leur donner une vie un peu différente que ce qui avait avant le Covid", affirme Patrice Mounier. Il raconte aussi que certains établissements, notamment à l'Isle-sur-la-Sorgue ont toujours des postes à pourvoir et sont obligés de se réorganiser pour l'été qui arrive.