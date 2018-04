les investisseurs renoncent à cause de différends avec la mairie. Le couple qui annonçait vouloir investir plus d'un million et demi d'euros à la cité de l'or n'a pas trouvé d'accord avec la ville sur les travaux de rénovation de ce magnifique bâtiment de verre.

Saint-Amand-Montrond, France

Le projet de luxe prévu dans la pyramide de St-Amand-Montrond tombe à l'eau : il faut dire que le couple qui portait l'idée, voulait aller très vite pour ouvrir au début de l'été... mais voilà pour la ville, ces délais n'étaient pas tenables. Exit donc l'hôtel 5 étoiles, le restaurant gastronomique et les boutiques artisanales... La mairie, propriétaire de la pyramide, devait revoir toute l'isolation du bâtiment et le remettre en état. Impossible sur quelques mois, pour le maire de St-Amand-Montrond, Thierry Vinçon : " 17 ans après sa construction, la pyramide nécessite une révision technique. Il faut réparer des fuites et revoir toute l'isolation ainsi que les équipements pour l'énergie. C'est un chantier important pour un coût élevé et il y a des procédures à respecter d'autant que cet investisseur n'était pas le seul intéressé par notre pyramide. Je ne voulais pas aller trop vite pour me baser sur un projet le plus viable possible."

La bâtiment de verre a été construit il y a 17 ans et nécessite quelques travaux d'isolation notamment. © Radio France - Rachel Joulia-Helou

Il faut savoir que la pyramide coûte environ 450.000 euros par an à la ville, notamment en frais d'énergie que le maire veut à tout prix réduire en investissant 2 à 300.000 euros. Thierry Vinçon espère amortir les choses sur quatre ans et réaliser ces travaux l'année prochaine. C'est tout de même une belle opportunité qui s'envole pour St-Amand. Ce projet axé sur le luxe et l'artisanat aurait apporté du lustre à la ville. ce que relativise le maire : "Le lustre, c'est d'abord la pyramide. Il faut prendre le temps de faire les choses bien. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir du bâtiment que nous aurons bientôt fini de payer. En revanche, l'abandon de ce projet est dommage pour les espérances qu'il avait fait naître chez certaines personnes à la recherche d'un travail. Mais il y a d'autres investisseurs intéressés." Une trentaine d'emplois étaient prévus. Sur les rangs, notamment pour commercialiser la pyramide de St-Amand-Montrond : la SEM Territoria du département du Cher. Tout devrait donc se décanter en 2019.