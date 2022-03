Rénovation d'Amiens Nord : "Le projet c'est de changer complètement le visage du quartier", explique la mairie

"Changer Amiens Nord, ça passe par changer le bâti", explique Jean-Christophe Loric, adjoint au maire d'Amiens en charge du secteur nord, ce mardi matin sur France Bleu Picardie. La seconde étape des travaux de rénovation du quartier se poursuit avec la destruction des deux grandes barres Grand-Mozart et Messager. En tout, 200 millions d'euros sont investis dans la rénovation du secteur, dont les bâtiments datent plus la plupart des années 60.

"C'est tout un symbole", réagit Jean-Christophe Loric, face à la démolition des deux immeubles emblématiques du quartier, la Tour Mozart et la barre Messager, depuis février. Les deux immeubles sont "grignotés", grattés par des grues et non soufflés à l'explosif, ils devraient avoir complètement disparu en juin. "Ensuite, on installera ici 180 logements destinés à l'accession à la propriété, dont des petites maisons avec jardin", décrit l'élu.

Changer de visage pour régler les problèmes ?

Interrogé sur la disparition de 300 logements sociaux dans le secteur, Jean-Christophe Loric répond : "le problème du quartier c'est que les familles qui voulaient acheter étaient obligées de partir, là elles pourront rester". Les 1.000 habitants des deux tours ont pu être relogés dans des logements sociaux dans le quartier ou ailleurs à Amiens. Les commerçants de la place du Colvert ont également été réinstallés dans des locaux neufs, avant la destruction de l'ancienne zone commerciale, cet hiver.

"C'est quelque chose de nécessaire pour changer l'ambiance du quartier", argumente Jean-Christophe Loric. "Ces tours datent des années 60 avec les problèmes de confort, d'isolation, de vétusté qui leur sont liées, et puis d'ambiance", conscient que ça ne résoudra pas dans l'immédiat les problématiques d'insécurité et d'incivilités dénoncées par les riverains, l'élu affirme que "renforcer la mixité sociale et restaurer le bâti", sont les premières pierres du renouveau du quartier.