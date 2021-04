Le projet d'extension de la ZAC du Plan à Entraigues voté par le Grand Avignon

Le conseil communautaire du Grand Avignon a voté ce lundi 26 avril le projet de développement de la Zone d'activités (ZAC) du Plan d'Entraigues-sur-la-Sorgues, un dossier très polémique. Finalement, les élus ont décidé de moins rogner sur les terres agricoles qu’initialement prévu, et d’en faire “un projet d’aménagement durable”. L’objectif est d’y attirer des entreprises de “l’écologie industrielle”, en lien avec l’agriculture.

Près d'une centaine d'hectares de terres agricoles "sauvés"

Pour le collectif de la ZAD du Plan, le vote de l’extension de la zone d'activité d'Entraigues, nouvelle version, est quand même une petite victoire. Le collectif se bat depuis des mois contre ce qu'il appelle le "bétonnage" de 127 hectares de terres agricoles. Finalement, le projet d'extension ne concerne plus que 27,6 hectares, près d'une centaine d'hectares ont donc été sauvés, se félicite Claude Ranocchi, l'une des membres du collectif.

La satisfaction est d’autant plus grande qu’une partie de la zone du Plan va être classée en Zone agricole protégée (ZAP). "L’objectif est de maintenir et valoriser une agriculture locale et durable et de favoriser l’accès de la population à une alimentation de qualité", explique Joël Guin, le président du Grand Avignon. Cette ZAP permettra de préserver les terres agricoles sur plusieurs années.

Attirer des entreprises agroalimentaires

De son côté, le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgues, Guy Moureau, est content que le projet d'extension de la zone d'activités du Plan avance enfin. Son objectif avec le Grand Avignon est d'y attirer des entreprises agroalimentaires qui permettent d'offrir des débouchés à l'agriculture locale.

La prochaine étape c'est la concertation préalable et surtout l'enquête d'utilité publique. Actuellement, une autre enquête d'utilité publique est en cours, celle de la future prison d'Entraigues qui doit s'implanter sur la ZAC du Plan.