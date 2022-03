Le projet d'implantation d'Amazon à Petit-Couronne, près de Rouen, abandonné

Le projet d'implantation du géant du e-commerce porté par l'investisseur Gazeley tombe à l'eau. Gazeley, qui devait acheter la parcelle de 160 000 m² et y construire des entrepôts pour Amazon, renonce à son permis de construire. Le groupe l'a signifié au maire de la commune, Joël Bigot, qui se dit très en colère de voir s'envoler la promesse de 2000 créations d'emplois.

Une annonce inattendue

La décision a surpris tout le monde - élus et associations opposées au projet - et tombe un peu comme un cheveu sur la soupe car aucune décision n'était attendue en ce moment dans le calendrier d'implantation d'Amazon.

La métropole de Rouen avait certes émis un avis défavorable mais c'était en octobre 2020 pour des problèmes de sécurité incendie. Depuis, Gazeley avait revu sa copie et la préfecture de la Seine-Maritime donné son feu vert. Pour Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la métropole, cet avis a sans doute eu peu de poids "Est-ce que ça compte ? Sans doute. Est-ce que c'est déterminant ? J'en doute" a-t-il commenté.

De fortes oppositions au projet

Depuis la révélation par France Bleu Normandie en janvier 2020 du projet d'implantation d'Amazon, les opposants à l'arrivée du géant du e-commerce se sont fortement mobilisés. L'association Stop Amazon a attaqué le permis de construire et déposé un recours environnemental sur l'augmentation de la pollution atmosphérique liée au trafic. Et la colère est encore montée d'un cran suite à la publication par le média Le Poulpe d'une enquête sur la dépollution du site de l'ancienne raffinerie.

des suites incertaines

Pour autant difficile de comprendre la décision de GAzeley aujourd'hui. Ni l'investisseur, ni Amazon ne s'expriment ni ne motivent la décision. A ce stade, une implantation d'Amazon sur le site de Petit-Couronne reste possible puisque seul le bailleur a jeté l'éponge mais le scénario semble peu probable.

Sur l'avenir des 160 000m², le président de la métropole, Nicolas Mayer-Rossignol reste confiant : "le territoire est attractif et nous allons travailler pour faire venir de l'activité soutenable, durable et des emplois le plus possible qualifiés". Même réaction du côté de Valgo qui assure pouvoir attirer de nouveaux acheteurs.