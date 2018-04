Ussel, Corrèze

C'est encore un revers pour l'intermarché d'Ussel. La Commission Nationale d'Equipement a donné un avis défavorable au déménagement et à l'extension de l'enseigne sur la zone du Theil. C'est la troisième fois qu'un recours contre le projet le fait retoquer. Mais du coup cette fois cela pourrait bien en sonner le glas. Car Dorian Varlet, le directeur d'Intermarché, le dit tout net : il n'a "pas de plan B". Et d'ajouter : "Je ne dirais pas que l'entreprise est en danger mais on est vraiment sur un avenir assez délicat".

Contre la galerie marchande

Le projet avait pourtant l'aval de la mairie. L'approbation d'une grande partie de la population. Une pétition en sa faveur avait recueilli près de 2300 signatures. Ce sont surtout les commerçants du centre ville qui étaient opposés à ce déménagement et notamment à la création d'une galerie marchande qui étaient prévue dans le projet. C'est d'ailleurs l'Office de commerce d'Ussel qui avait déposé ce dernier recours. Ce revers a par ailleurs provoqué la colère de Christophe Arfeuillère. Le maire d'Ussel défend le projet becs et ongles. Il fait dire que l'enjeu est important pour l'emploi dans la ville. Intermarché emploie actuellement trente personnes mais le projet prévoyait une augmentation à 116.