Le projet de complexe touristique à Malaucène retoqué par la justice

Malaucène, France

Le projet de complexe touristique à Malaucène ne verra pas le jour, en tout cas pas pour l'instant. La cour administrative d'appel de Marseille donne raison aux opposants et demande même à la mairie de rendre le vallon du Groseau inconstructible. C'est une victoire pour les militants qui luttent contre la bétonnisation du secteur et le tourisme de masse. Mais le maire de Malaucène, Dominique Bodon ne compte pas s'arrêter là, de même que le promoteur belge, Vintour.

Première victoire pour les opposants au projet

Les membres de l'Association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène restent vigilants mais se réjouissent de cette première victoire. "Cela met un arrêt à ce qui commence à s'installer à Malaucène, le tourisme de masse, explique Jean-Alain Mazas, le président de l'association. Des résidences de tourisme fleurissent comme des champignons et apportent une surchauffe l'été mais pas un travail stable tout au long de l'année. Il faut préserver le Ventoux, le paysage, pour que notre territoire reste attractif".

La chapelle du Groseau - Association de sauvegarde du patrimoine de Malaucène

L'association dit ne pas être opposée au tourisme, qui fait vivre le secteur, mais veut y poser des limites. En l'occurrence, rappelle Jean-Alain Mazas, "ne rien construire au-delà de la ligne de crète qui sépare Malaucène du vallon du Groseau". Les opposants ont le soutien d'Europe Ecologie les Verts en Vaucluse dont le porte-parole, Serge Marolleau, salue la victoire "du pot de terre contre le pot de fer".

Le maire ne jette pas l'éponge

De son côté, le maire de Malaucène, Dominique Bodon, n'abandonne pas le projet, retoqué par la justice pour une raison technique et administrative selon lui. Il estime qu'il est vital pour la commune et pour l'ensemble du secteur, en terme d'emploi et de développement économique. Par ailleurs, il est une solution pour rénover les friches des anciennes papeteries. "On a une friche de 9 hectares, horrible, dangereuse, il faut s'en occuper", estime Dominique Bodon. L'élu compte donc poursuivre son projet initial, en corrigeant l'erreur technique initiale.

