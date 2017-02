Le projet de distributeur de pain abandonné au Bailleul

Les boulangers du Bailleul sont soulagés. Le Pôle Santé Sarthe et Loir abandonne son projet de distributeur automatique de pain.

Un distributeur automatique de pain sur le parking des urgences : c'était le projet du pôle Santé Sarthe et Loir au Bailleul. Pascal et Marylin Trion, boulangers du village depuis 6 ans, voyaient cette initiative d'un mauvais œil :

"On est soulagés, parce que voir un boulanger d'un autre village travailler ici avec ce distributeur, ce n'était pas une bonne nouvelle pour nous. Et on ne nous a pas proposé de fournir ce distributeur".

De toute façon, les conditions ne leur auraient pas convenu : "Il fallait reverser 50% des recettes, et travailler 365 jours par an. On aurait refusé".

La municipalité avait pris fait et cause pour son commerce de centre-ville par la voix du maire Eric David. Devant la réticence affichée des différents acteurs locaux, l'hôpital a donc décidé le 31 janvier de mettre fin à ce projet de distributeur.