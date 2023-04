Le projet de ferme aquacole dans la baie de Cannes reçoit un avis défavorable

On appelle ça un coup dur. La commissaire enquêtrice a rendu son rapport sur le projet de ferme aquacole dans la baie de Cannes-Golfe-Juan. Et le rapport n'est pas bon. Dans ses conclusions, l'enquêtrice explique: "que projet semble peu compatible avec la vocation touristique de la baie » et « qu'il ne semble pas pouvoir s’inscrire dans une démarche de transition écologique ». La société Aquafrais qui porte le projet et qui souhaitait ainsi doubler sa production de poissons accuse le coup, prend note mais sait que ce rapport n'est qu'une pièce d'expertise de plus dans la décision finale. Une décision finale qui appartient au préfet des Alpes-Maritimes qui pourra s'appuyer également sur d'autres rapports qui eux étaient plutôt positif pour l'installation. Pour l'instant, aucune date d'un quelconque rendu de décision n'a été donnée. Les responsables d'Aquafrais espèrent avant l'été.

ⓘ Publicité