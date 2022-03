La guerre en Ukraine relance le projet de gazoduc MidCat : quel impact dans les Pyrénées-Orientales ?

Avec la guerre en Ukraine, Europe et Occident veulent réaffirmer leur indépendance face à la Russie. En France, 17% du gaz français vient de Russie. Alors depuis quelques jours, l'Espagne veut relancer le projet de gazoduc MidCat, reliant la Catalogne au département de l'Aude, en passant par les Pyrénées-Orientales.

Il permettrait d'importer du gaz venant d'Algérie, "et donc d'être moins dépendant des pays de l'Est", confirme Michel Boche, directeur des projets d'infrastructures chez Téréga, le transporteur de gaz en charge du projet côté français. "Ce projet répondait et répond toujours à des critères de fluidité et d'amélioration de la sécurité des interconnexions ibériques", ajoute Michel Boche.

Une quarantaine de communes concernées dans les P-O

Lancé en 2017, le projet prévoit un tracé long de plus de 100 km, qui doit traverser tout le département, de la frontière au Perthus jusqu'au département de l'Aude. Plusieurs hypothèses sont alors à l'étude, mais se concentrent principalement sur les Albères, en passant par exemple par le Col de Portells, au dessus de Maureillas. Un tracé qui concerne plus d'une quarantaine de communes des Pyrénées-Orientales (Thuir, Maury, Le Soler ou encore Opoul-Périllos).

"Il y a des risques, à la fois pour la végétation et pour la population", Claude Bascompte, membre d'Alternatiba 66

Le gazoduc doit être enfoui à plus d'un mètre sous terre, et il soulève à l'époque la colère de plusieurs associations écologistes. Ce chantier implique de creuser des tranchées de 100 mètres de large, détruire des zones très boisées dans les Albères, et surtout, impossible de replanter à ces endroits, dénoncent les opposants de l'époque, dont fait partie Claude Bascompte. "Le gazoduc va traverser les Pyrénées dans un endroit particulièrement délicat et vulnérable. L'itinéraire envisagé, c'était de passer dans les forêts de chênes lièges à l'ouest du col du Perthus. Il y a des risques, à la fois pour la végétation et pour la population", dénonce le membre de l'association Alternatiba 66.

D'après Téréga, il faut dans tous les cas attendre l'aval de l'Union européenne, qui avait finalement abandonné le projet en 2019. Dans ce cas-là, il faudra recommencer les études de terrain, et le gazoduc ne verrait le jour, au plus tôt, que dans cinq ans.