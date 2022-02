Le projet de reconstruire la zone commerciale du Fenouillet, à Pérols, reprend en toute discrétion

C'est un serpent de mer, dans les bacs depuis un quinzaine d'années : celui de réaménager la zone commerciale du Fenouillet, à Pérols (Hérault), de plus en plus désertée et située, en partie, en zone inondable. Une partie des commerçants devaient être déplacés dans un centre commercial, en face : le complexe Ode à la Mer puis Shopping Promenade, définitivement abandonné il y a un an car le terrain est finalement réservé pour le futur stade de football Louis Nicollin.

Le dossier ressort du placard... Sous une forme un peu différente... En témoignent les 4.4 millions d'euros, que la Métropole de Montpellier a décidé d'investir, en janvier 2022. Mais les principaux concernés, les commerçants, ne semblent pas être au courant.

Qu'est-ce qui est prévu?

Le projet d'origine est en fait modifié à la marge. L'objectif est toujours de raser tous les commerces qui sont en zone inondable pour construire un parc et un bassin de rétention. La quinzaine de magasins situés entre l'hôtel Eurotel et le Auchan sont concernés. Idem, les boutiques du Nord de la ZAC vont bien être détruites et remplacées par des immeubles.

Le point d'interrogation, c'est sur l'avenir de ces entreprises. Au départ, elles devaient être transférées dans un centre commercial situé sur le terrain en face. Mais le projet, appelé Ode à la Mer puis Shopping Promenade, a été abandonné. C'est le stade de foot Louis Nicollin qui devrait s'installer ici.

Il est donc prévu de construire, à côté de l'enceinte, quelques immeubles. Les commerçants pourront s'installer en rez-de-chaussée de ces immeubles. Mais il n'y aura pas de place pour tout le monde...

Surprise chez les commerçants

Les commerçants font les yeux ronds quand on les interpelle sur ce sujet : ils n'ont pas entendu parler de la reprise du projet... Certains semblent même avoir oublié les projets Ode à la Mer et Shopping Promenade. Sur la quarantaine de magasins, quatre ont reçu une visite impromptue en décembre, sans avoir beaucoup de détails... "Les nouveaux propriétaires m'ont dit que ça serait bien que je trouve un autre local, et c'est tout", raconte l'une des commerçantes située en zone inondable. Rien sur le fait que son local va être rasé.

Depuis 5 ans, les magasins situés en zone inondable peuvent ouvrir parce que j'ai accepté de leur faire une dérogation, sous ma responsabilité pénale - Jean-Pierre Rico, le maire de Pérols

Cependant, il est donc prévu de déplacer les commerçants de quelques centaines de mètres maximum. "Je suis peut-être le mouton à cinq pattes, mais on ne m'a pas proposé ça", poursuit cette dame. Dans une boutique voisine, une autre commerçante est agacée de ne pas avoir plus d'informations. "On sait qu'on va être rasé, on sait qu'on doit déménager, mais on ne sait pas dans quelles conditions ni quand, s'agace-t-elle. On a le contact de la personne qui s'occupe de nous. Mais depuis le mois de décembre, elle ne nous répond pas."

"C'est beaucoup trop flou. On développe une activité et on a besoin de savoir où on va" - Une commerçante de la ZAC, située en zone inondable

Pour Jean-Pierre Rico, le maire de Pérols, les vendeurs devraient mettre toutes leur chances de leur côté. "On leur donne l'opportunité de rebondir : il faut qu'ils la saisissent, juge-t-il. Ceux qui attendent prennent effectivement le risque de tout perdre." Il est irrité que tous disent ne pas être au courant. "Les nouveaux arrivants ont signé des baux précaires : ils savent qu'ils peuvent partir du jour au lendemain. Les commerçants historiques, je les ai toujours tenus au courant. Tous le savent, je m'inscris en faux."

Il n'y a pas de date butoir concernant le projet. Pas de certitude avant fin 2023-2024, tant que l'installation du stade de football Louis Nicollin n'est pas officiellement actée. Le maire espère que le réaménagement sera terminé dans 10 ans. Il conseille aux commerçants de se rapprocher de l'aménageur, la SA3M, qui dépend de la Métropole de Montpellier. "Les premiers arrivés seront les premiers servis", prévient l'édile. Il souhaite que le projet fasse l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Une procédure qui permettra d'exproprier les propriétaires.