Le projet de reprise de la SAM en Aveyron abandonné malgré le soutien de la Région

L'annonce est arrivée par voie de communiqué de Matthieu Hède, le président de MH Industries ce lundi 18 juillet en début d'après-midi. Celui qui était pressenti pour reprendre la SAM en collaboration avec Bercy et la Région Occitanie lâche l'éponge.

La faute à Renault et au financement total selon l'industriel

Il explique qu'il existe deux obstacles insurmontables : Renault et le financement global du projet.

Nous ne sommes pas parvenus à convaincre le groupe RENAULT d’aider à l’amorçage du projet ; de plus nous ne sommes pas non plus parvenus à sécuriser le financement total du projet.

Matthieu Hède précise que "la conjoncture internationale et son influence sur les prix de l’énergie ont considérablement changé". L'entrepreneur lotois prend la peine dans son communiqué de saluer les habitants du bassin qui ont cru en ce projet et la présidente de la Région, Carole Delga "dont la volonté de voir aboutir un tel projet industriel est réel et dont le soutien a été sans faille ainsi que les différents services de l'Etat".

En janvier dernier, à la surprise générale, Carole Delga avait annoncé qu'un projet très sérieux de reprise était en cours d'étude et qu'il était important de conserver une fonderie dans le Grand Sud. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire se voulait quant à lui plus prudent.

Carole Delga accable Renault... et l'Etat

Carole Delga n'a attendu que quelques minutes pour faire partir à son tour son communiqué de presse où elle regrette le "manque d'engagement de Renault et de l'Etat".

Renault s’est totalement désengagé du projet industriel de Viviez et n’a jamais formulé d’offre claire (...) l’Etat central n’a pas pleinement joué son rôle ! Dans un dossier comme celui de la SAM, seul le volontarisme paie. Comment peut-on parler de réindustrialisation du pays, de souveraineté économique et laisser démanteler une activité de fonderie dont les industries du Sud de la France ont besoin ?

La présidente socialiste de l'Occitanie en veut clairement à Emmanuel Macron et son gouvernement de ne pas avoir fait davantage pression sur le groupe automobile dont il est actionnaire. Carole Delga précise que la Région est en train de finaliser le rachat de l'ancien site de la SAM. "Nous sommes au travail pour que d’autres projets industriels d’avenir voient le jour sur le territoire", conclut la présidente des Régions de France.

Les 350 salariés de la Société aveyronnaise de métallurgie (SAM) ont vu leur usine placée en liquidation judiciaire en novembre dernier.