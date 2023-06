Le projet de vacances scolaires raccourcies jugé "catastrophique" par des professionnels du tourisme landais

Réduire le temps des vacances scolaires en France pour réduire les inégalités sociales et scolaires. C'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron mardi 27 juin à Marseille lors d'une visite dans une école. A quelques jours du début des vacances d'été, les paroles du chef de l'Etat inquiètent les professionnels du tourisme landais.

Le temps à l'école serait "mieux étaler sur toute l'année". "Si on me réduit la période sur laquelle je peux travailler et allouer mes mobil-homes au bon prix, ça peut remettre en question le chiffre d'affaire et donc la pérennité de l'entreprise" assure Sébastien Ravaille, propriétaire du camping La Clairière à Saint-Paul-en-Born, près de Mimizan (Landes).

L'été représente 80% du chiffre d'affaire

Les paroles du chef de l'Etat font tiquer Sébastien Ravaille. "On se fait quand même taper dessus et on est des vaches à lait très régulièrement donc c'est normal que le secteur touristique crie, se lève et s'oppose à ce genre de réforme."

Avec seulement "sept semaines de vacances pleines, sur une région de Mimizan où l'on travaille exclusivement en juillet - août, plus on réduit les vacances scolaires, plus on réduit le chiffre d'affaire."

"Catastrophique pour nous"

Les mois de juillet et d'août représentent "80% de notre chiffre d'affaire" explique Jérôme Lafaille, propriétaire du camping Maguide à Biscarosse. Un chiffre également avancé par son confrère près de Mimizan. "Je vois difficilement comment on va pouvoir remplir nos campings en avril et en mai, sachant que ce n'est pas là où il fait le plus chaud."

Jérôme Lafaille précise. "Les gens viennent chez nous pour chercher la chaleur en juillet et en août. Si on nous supprime le mois de juillet, c'est catastrophique pour nous. Nous sommes des saisonniers de l'été."