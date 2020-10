EN IMAGES - Des visites commentées pour découvrir la réhabilitation du site Quelle à Saran

L'avenir de l'ancien site de Quelle, à Saran, se dessine. Les travaux de réhabilitation de cette friche industrielle de près de sept hectares commenceront fin 2021. A l'horizon 2025-2026, des magasins, des logements ou encore un centre médical doivent y voir le jour. En attendant, Réalités, le groupe de développement territorial en charge du projet, ainsi que la Ville de Saran et la Métropole d'Orléans veulent montrer aux riverains à quoi va ressembler ce tout nouveau quartier.

Des visites commentées sont ainsi organisées ce vendredi et ce samedi, sur inscription. Toutes les places ont déjà été réservées. L'événement attire de nombreux curieux mais aussi des nostalgiques.

L'émotion d'anciennes salariées de Quelle

La visite suscite beaucoup d'émotion chez Eliane, 69 ans. Elle est venue avec trois amies de longue date. Elles ont travaillé ensemble dans les bureaux de Quelle, pendant 40 ans. Alors forcément, revenir ici, dix ans après la fermeture du site, ce n'est pas rien. L'ancienne salariée en a les larmes aux yeux.

Je suis contente que le site ait une seconde vie parce qu'à chaque fois qu'on passe devant ce bâtiment détérioré, tagué, ça nous fait quelque chose.

Le site de Quelle a définitivement fermé ses portes en 2010. © Radio France - Marine Protais

Difficile d'imaginer que là où se trouvaient leurs bureaux, il y aura bientôt des appartements, des commerces, des parkings.

Le promoteur immobilier souhaite un projet qui promeut le "bien-vivre ensemble". © Radio France - Marine Protais

Les travaux, une menace pour l'environnement ?

Philippe, lui, habite une petite maison juste en face. Et il craint que les travaux perturbent la biodiversité. "Je suis venu parce que je voulais surtout m'assurer que le petit bosquet qui se trouve sous la fenêtre de mon bureau ne soit pas rasé." Il souhaite également se renseigner sur les conséquences qu'un tel projet aura sur la circulation.

Le promoteur immobilier tient à rassurer sur l'impact environnemental du projet de réhabilitation de Quelle. © Radio France - Marine Protais

Il y aura ici 1 000 à 1 500 personnes chaque jour alors il y aura forcément un apport supplémentaire en véhicules.

C'est en partie pour rassurer les habitants de Saran et de la Métropole orléanaise que ces visites ont été organisées.

Un projet en collaboration avec les riverains

Pauline Marty, l'une des architectes urbanistes, tient à prendre le pouls auprès des riverains. Elle estime que ce projet doit être porté "ensemble".

La mémoire du lieu, ça nous alimente tout le temps. Cela nous rappelle à quel point cet endroit est important pour tout le monde et c'est assez émouvant d'entendre tous ces témoignages.

Elle est également à l'écoute des remarques et propositions des riverains. "Certains réclament des jardins ouvriers par exemple, et c'est vrai qu'on n'y avait pas forcément pensé. Mais nous les avons entendus. Et ça nous guide dans l'aménagement du projet."

Le quartier devrait s'appeler "Les Ateliers Quelle" et ainsi garder le nom de l'ancienne entreprise. © Radio France - Marine Protais

Elle promet en tout cas que les logos Quelle installés en haut de l'immeuble ne bougeront pas. Reste à choisir les noms des rues qui vont être créées Et pourquoi pas, une "rue du catalogue", lance l'un des participants..