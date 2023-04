Le projet éphémère de la place Clemenceau à Mayenne fait grincer des dents

À Mayenne, un projet éphémère divise les habitants et les commerçants. La mairie veut redynamiser le centre-ville et va végétaliser la place Clemenceau à partir de mi-juin : des arbres vont être installés, ainsi que des bancs, des chaises longues et des jeux pour enfants. Pendant trois mois, 28 places de parking vont être supprimées. De nombreux commerçants s'inquiètent de voir le nombre de clients baisser. Le maire de Mayenne, de son côté, met en avant un projet qui renforce l'attractivité de la place Clemenceau. "Voilà tout un dispositif qui va réenchanter en quelque sorte la place Clémenceau et lui donner évidemment un autre aspect que celui qu'on connaît aujourd'hui", décrit Jean-Pierre Le Scornet.

"Rien n'est figé"

"L'idée, c'est d'en faire un lieu convivial, un lieu où on a envie de se poser", décrit Jean-Pierre Le Scornet, le maire de Mayenne. "Nous voulons une parenthèse de verdure, un lieu où l'on peut se rencontrer, un lieu apaisé, un lieu où l'on peut manger, où on peut se détendre en toute sécurité", précise-t-il.

La plupart des commerçants s'accordent à dire que le projet est intéressant sur le papier, car la place Clemenceau a besoin d'être redynamisée. "Il y avait besoin d'aménager, embellir c'est toujours bien", souligne Véronique Anis, la gérante d'Impulsion, une boutique de bijoux et d'accessoires de mode. Mais comme elle, les commerçants de la place Clemenceau s'interrogent sur les futures difficultés de leurs clients pour se stationner dans le centre-ville. La circulation sur la place va également être modifiée : les voitures ne passeront plus devant certains magasins, comme celui de Véronique Anis. "Ce n'est déjà pas toujours évident pour se garer déjà en temps normal. Moi la première : si je n'ai pas où me garer dans un centre-ville, je repars", ajoute Laetitia Faugeras-Bourgeois, qui tient Lilylook, une boutique de prêt-à-porter.

Les voitures ne pourront plus stationner sur les deux tiers de la place Clemenceau à Mayenne. © Radio France - Maïwenn Bordron

La boutique Le Dressing Chic est également située sur cette place Clemenceau. Sa gérante, Marie-Juline Ferron, est dubitative face à ce projet éphémère. "Je trouve vraiment l'idée chouette, mais peut-être qu'il aurait pu être fait différemment et en supprimant moins de places de parking. La plupart des clientes me disent qu'elles se garent juste en face", affirme cette commerçante. La mairie de Mayenne, de son côté, rappelle que "toute la place Clémenceau ne sera pas dédiée à cet aménagement éphémère, les deux tiers à peu près", précise le maire Jean-Pierre Le Scornet. Il souligne qu'il existe 1.300 places de parking situées à cinq minutes de la place Clemenceau.

Certains commerçants dénoncent également un manque de concertation avec la mairie de Mayenne. "Je pense qu'il aurait été préférable qu'il y ait plus de dialogue et qu'il y ait de la médiation, ce qui n'a pas du tout été le cas sur ce dossier", regrette Luc Fautras, le patron de la brasserie Le Continental. Il se réjouit toutefois qu'il est "normal que le centre-ville de Mayenne se réinvente".

"On n'a pas voulu y aller avec la kalachnikov. On a voulu justement tester, prouver, évaluer, faire un retour d'expérience. Et à l'automne prochain, on fera ensemble le bilan de l'expérimentation et on verra s'il y a lieu de le corriger ou voir de supprimer", répond Jean-Pierre Le Scornet. Le maire de Mayenne insiste : "Rien n'est figé !".