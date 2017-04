L'ouverture du complexe "Grand Nancy Thermal" prévue pour 2020 pourrait avoir du retard

Selon Marie-Catherine Tallot, élue du Grand Nancy, l'ouverture du site "Grand Nancy Thermal" pourrait avoir du retard. Le complexe thermal et médical est normalement prévu pour 2020 dans le quartier Nancy-Thermal. Mais les mandataires du projet tardent à être choisi.

L'ouverture du site "Grand Nancy Thermal" risque d'avoir du retard selon l'élue en charge Marie-Catherine Tallot. Le projet prévoit la construction d'un complexe thermal et médical dans le quartier Nancy-Thermal. Ce complexe doit normalement ouvrir en 2020. En 2014, l'académie Nationale de médecine a reconnu les vertus en rhumatologie de l'eau puisée à plus 800 mètres de profondeur sur le site de la piscine thermale près du parc Sainte marie. Après cette reconnaissance, il faut aujourd'hui choisir le délégataire.

Le choix du délégataire prévu pour la fin de l'année

Dans le complexe "Grand Nancy Thermal" il pourrait y avoir un hôtel, un parking, un espace piscine, thermal et bien-être. Mais ce ne sont que des hypothèses car cela dépendra du délégataire. Il sera chargé de concevoir, de financer, de construire et d'exploiter le futur complexe. Un délégataire qui tarde à être choisit car "ce n'est pas tous les ans que l'on fait un site thermal et c'est un site qui a vocation à durer donc on prend notre temps" explique Marie-Catherine Tallot. La métropole du Grand Nancy est encore en phase de négociation. Selon l'élue le délégataire doit être choisi à la fin de l'année. Si le calendrier est maintenu cela laisserait seulement deux ans pour valoriser les infrastructures déjà existantes, comme la piscine ronde, et en construire d'autres pour le site du "Grand Nancy Thermal". C'est pour ces raisons que Marie-Catherine Tallot évoque un possible retard.

Un projet qui ferait du Grand Nancy une région thermale "dynamique"

En Lorraine, les 5 stations thermales d'Amnéville, de Bains-les-Bains, de Contrexéville, Plombières-les-Bains et de Vittel ont accueilli en 2016 un peu plus de 29.000 curistes sur un total de 588.000 curistes en France. Selon Thierry Dubois, président du Conseil national des établissements thermaux, ces chiffres montrent que Lorraine ne fait pas partie actuellement des grandes régions thermales. Et pour lui, installer un complexe thermal à Nancy est une bonne idée :

[La construction du complexe] va créer une dynamique car quand vous avez un ensemble de stations qui sont regroupées sur un territoire relativement proche cela créé une implantation de notoriété de soins thermaux. Je suis convaincu que la station de Nancy va même contribuer au développement des stations aux alentours." Thierry Dubois - président du Conseil national des établissements thermaux

Selon Marie-Catherine Tallot, le projet "Grand Nancy Thermal" coûtera environ 60 millions d'euros; 10 millions de plus que prévu au départ.