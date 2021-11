Le projet Hosta lauréat des 8èmes pépites de France

Le projet Hosta distingué parmi les lauréats des 8èmes pépites de France. Un projet made in Corsica, une construction modulable en bois de 5m², capable de s'adapter au terrain et au besoin que l'on en a.

Modulable à souhait

Hosta est un projet concocté par 2 architectes et un analyste financier qui ont imaginé une construction en bois modulable, démontable donc transportable, et surtout autonome, avec toilettes douche et kitchenette. Le tout faisant moins de 5m², donc pas besoin de permis de construire. De quoi intéresser les touristes, les gérants de camping, les particuliers, comme les gites de montagne.

L’équipe d’Hosta a élaboré une micro-architecture innovante pour répondre à 3 types de besoins : les personnes qui veulent camper mais ne souhaitent pas utiliser les sanitaires communs, les touristes qui souhaitent profiter d’un moment de confort après leur journée de balade, mais aussi les particuliers soucieux de mieux profiter de leur jardin.

Allier confort et durabilité dans les pratiques touristiques

Le projet Hosta, concu en Corse, a récemment été récompensé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, récompensé d'une dotation de 10 000 euros lors de l’évènement BIG de la BPI (Banque Publique d'Investissement) française à Paris.

Inscrits au pôle Pépite corse, les trois associés ont déjà été distingués en juillet dernier en décrochant la première place du concours Start’in Corsica de la fondation de l’université de Corse.

Le premier prototype d'Hosta devrait voir le jour en mai 2022, pour être commercialisé 6 mois plus tard.