Le projet immobilier de Rani Assaf à Nîmes une nouvelle fois rejeté par la CNAC

Que l'on regarde l'horizon sportif comme celui économique, l'avenir du Nîmes Olympique semble s'assombrir de semaine en semaine. Le club, relégué en National, est à la peine en championnat. Mais surtout, son propriétaire, Rani Assaf, vient de vivre une nouvelle désillusion. Elle concerne cette fois son projet immobilier. Ce jeudi, la CNAC, l'instance de recours des commissions départementales d'aménagement commercial, vient d'émettre un nouvel avis défavorable. Le deuxième déjà.

ⓘ Publicité

Un projet immobilier, avec au cœur un futur stade. Et un volet commercial, là où le bât blesse.

C’est déjà le 2e feu rouge qui se dresse sur les ambitions immobilières du patron du Nîmes Olympique. La première banderille venait du recours formulé par la Socri-Reim qui gère la Coupole, et par l’association Cœur de Nîmes. L'enjeu : une nouvelle concurrence commerciale qui pouvait menacer un centre ville déjà à la peine.

Nouvelle copie donc pour rani Assaf, avec clause de revoyure. Et même résultat ce jeudi : retour à l’envoyeur. Le projet modifié n’a toujours pas convaincu.

Jamais deux sans trois.. L’homme d’affaires peut encore revoir sa copie.

Mais il en a déjà perdu du temps.. au moins 1 an, 1 an et demi.. et forcément de l’argent aussi..

Il est également clairement lâché par les principaux élus nîmois, à commencer par le maire Jean-Paul Fournier. Aucun de ses proches ne s’est rendu à Paris ce jeudi. Ils se désolidarisent complètement.

Julien Plantier invité ce vendredi 8h30 en direct © Radio France - FBGL

Un abandon, qui sonne aussi comme une message : Rani Assaf est non seulement lâché, mais poussé dehors « Il faut que Rani Assaf laisse le club. » Les mots de JP Fournier sur FB Gard Lozère en mai dernier, trouvent un nouvel écho… dans un silence… de cathédrale : Rani Assaf a médiatiquement disparu de la circulation depuis des semaines. Même son entraîneur semble ne plus avoir aucun contact direct avec lui. Pas sûr pour autant que Rani Assaf lâche le morceau