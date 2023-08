Le propriétaire du parc Astérix offre des actions en guise de potion magique pour garder ses saisonniers

Serait-ce la formule magique pour garder ses saisonniers ? La Compagnie des Alpes, propriétaire notamment du parc Astérix dans l'Oise, annonce son intention d'offrir 30 actions à tous ses salariés, permanents comme saisonniers. Il faut pour cela remplir deux conditions : il faut avoir travaillé au moins quatre mois par an, avec une ancienneté de deux saisons.

Même une aussi grosse entreprise de loisirs a du mal à garder ses saisonniers, admet François Fassier, en charge de l'activité des parcs pour la Compagnie des Alpes, "on a 60% de nos saisonniers qui reviennent d'une année sur l'autre, et on souhaiterait augmenter ce pourcentage. Former nos personnels à nos activités est complexe. Les garder permet d'améliorer leur technicité."

Pourquoi ne pas augmenter d'abord les salaires ? Pour François Fassier la distribution d'actions vient en complément de discussions sur les rémunérations et permet d'intéresser les salariés à la bonne marche de l'entreprise. Dans les parcs de loisirs, la liste des salariés concernés sera élaborée le 31 octobre, avant d'être présentée au conseil d'administration et mise en œuvre d'ici la fin de l'année.