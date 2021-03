Le Proxi-Super du centre-ville de Mont de Marsan se lance dans la livraison à domicile

Le magasin Proxi de Mont de Marsan, situé en centre-ville, près de Halles, se développe : en plus d’être passé en Proxi-Super, ce qui a pour conséquence une reconnaissance pour les gérants et une baisse des prix pour les consommateurs, il propose un nouveau service : la livraison à domicile. Depuis presque un mois, les livraisons à domicile ont commencé : tous les jours, en semaine jusqu’à 20h et le week end jusqu’à 22h. Rémi et Célia Dabescat, les responsables du magasin, ont eu l’idée grâce à leur clientèle. Certains d’entre eux, des personnes âgées, n’ont pas de véhicule, et porter des packs d’eau, toutes ses courses, c’est du poids. Le couple s’est lancé dans une réflexion depuis un an et demi, pour tout mettre en place : l’achat du véhicule réfrigéré, la finalisation du site internet via lequel il faut passer commande. Un investissement qui a pu se faire parce que leur commerce marche bien. Aujourd’hui, les livraisons se font dans un rayon de 30 km autour de Mont de Marsan.

Il y a beaucoup de petits villages où les personnes âgées n’ont pas forcément la proximité alimentaire.

Actuellement, Proxi Mont de Marsan reçoit beaucoup d’appels après 18h pour les livraisons, en raison du couvre-feu. En journée, explique Célia, ce sont des personnes à mobilité réduite qui les contactent.

La proximité : une notion globale

Rémi et Célia travaillent avec des producteurs proches, par exemple pour le dimanche, ils proposent de la rôtisserie : pour cela, ils se fournissent auprès de la Ferme « Au Sarthe » à St Perdon. Même principe pour les légumes et les fruits de saison : c’est le local qui est mis en avant.

« Comme on est montois tous les deux, ça nous tient à cœur de travailler avec des personnes autour de nous. »

Le magasin Proxi Super est ouvert 7/7. Il se situe près des Halles à Mont de Marsan.

