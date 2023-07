Le PSG dévoile le nouveau maillot que ses joueurs porteront à l'extérieur la saison prochaine

Les fans du Paris Saint-Germain ont découvert ce dimanche 2 juillet le nouveau maillot conçu pour les matchs à l'extérieur de la saison 2023-2024. Une tenue dévoilée à l'occasion de la première édition de We Run Paris, une course de dix kilomètres organisée par le club, lors de laquelle la nouvelle tunique était portée par de célèbres sportifs, comme l'ancien footballeur Zoumana Camara et les athlètes Ladji Doucouré et Caster Semenya.

Davantage de couleurs

La tunique que les joueurs porteront dans les stades de leurs adversaires dès le mois d'août prochain est blanche, comme lors de la saison 2022-2023. Mais la nouveauté, c'est un bandeau horizontal en dégradé rouge et bleu au niveau de la poitrine. Dans un communiqué, le club et son équipementier, Nike, expliquent que ce maillot "revisite les couleurs traditionnelles du club" afin de contraster "fortement avec l’éclat lumineux du blanc", ce qui "sera l’atout idéal pour briller sur les pelouses de France et d’Europe".

Le nouveau maillot domicile a lui été présenté à la fin du mois de mai. Une tunique bleue où la bande blanche très centrale du maillot précédent a été remplacée par une surface rouge sur le côté gauche du torse. Ce maillot ressemble à ceux portés par le PSG au début des années 2000 .

Le maillot extérieur est déjà disponible dans les boutiques officielles du PSG et sur le site de Nike, l'équipementier du club.