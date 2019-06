Le PSG et Nike prolongent l'aventure jusqu'en 2032

Ce vendredi, le PSG a officialisé la prolongation de son partenariat jusqu'en 2032. Le club souligne dans un communique que cette signature est "le plus important contrat de sponsoring de son histoire". Par an, ce partenariat devrait rapporter environ 80 millions d'euros.

Nike et le PSG, une histoire qui dure depuis 1989

Paris, France

Après le partenariat avec ALL du groupe Accor officialisé en grande pompe en février dernier. Le PSG vient d'annoncer un nouveau gros coup sponsoring.

Le club de la capitale vient tout simplement de signer avec son équipementier Nike "le plus important contrat de sponsoring de son histoire". Un contrat qui lie les deux parties jusqu'en 2032. La somme n'a pas été dévoilé, mais on nous parle en interne d'un contrat qui rentre dans le "top 4 européen sponsoring", le montant annuel du contrat avoisinerait donc les 80 millions d'euros. Loin du contrat précédent qui voyait l'équipementier américain verser 25 millions d'euros par an au PSG.

Entre le PSG et Nike, c'est une longue histoire qui a débuté en 1989. Dans un communiqué, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi se félicite de cet accord "Il représente une étape très importante, reflétant ce que le club est devenu sur la scène mondiale et les grandes ambitions que nous avons pour l'avenir".