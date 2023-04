Le PSG va-t-il rentrer rapidement dans les clous du nouveau fair-play financier ?

Le fair-play financier a changé de nom. Désormais, les clubs de football européen doivent se plier au Football Social Responsibility. Un FSR qui dans les faits va permettre au PSG de vivre un été intéressant sur le marché des transferts. Dans les couloirs du club de la capitale, on estime même que le Paris-Saint-Germain va pouvoir être ambitieux pour le mercato, sans faire n'importe quoi avec le nouveau fair-play financier.

Un accord sur trois ans

Malgré des pertes financières importantes sur les trois dernières années qui avoisinent les 700 millions d'euros, le Paris-Saint-Germain devrait se relever rapidement et éviter des sanctions financières de la part de l'UEFA. Une instance avec qui le club parisien a signé un accord pour être dans les clous à l'horizon 2025.

La règle la plus importante du FSR, c'est que les clubs européens ne doivent pas dépasser 60 millions d’euros de pertes sur trois ans. Dans sa négociation avec l'instance européenne et afin d'anticiper, le PSG a proposé un plan légèrement différent. Le club s'impose les 60 millions de pertes dès la première année (2022-2023) et ensuite, il s'engage à être à l'équilibre (à 0) lors des deux saisons suivantes (2023-2024 et 2024-25).

Selon nos informations, l'UEFA et le PSG font des points tous les deux mois sur ce sujet. Le club qui est accompagné plus fermement par l'instance européenne, va devoir rendre le résultat final de l'exercice 2022-2023 en octobre prochain.

Des revenus en hausse pour la saison 2022/ 2023

Depuis l'arrivée d'une star comme Messi ou avec la prolongation stratosphérique de Kylian Mbappé, le PSG a explosé les compteurs de sa masse salariale : 730 millions d'euros sur une saison alors que le chiffre d'affaires du club la saison dernière n'était "que" de 660 millions d'euros pour la saison 2022-2023. Vu comme cela, on est en droit de se dire qu'il y a un loup dans la possibilité de revenir à l'équilibre aussi rapidement. Pourtant, le club parisien dispose de plusieurs leviers qui vont lui permettre de réussir son objectif sur trois ans.

Dans son plan de redressement, le club parisien a actionné plusieurs leviers. Sportivement d'abord, il a fallu prêter ou vendre un maximum de joueurs en août dernier (20 prêts ou ventes environ) afin de faire baisser un peu la masse salariale. Ensuite, grâce à des secteurs florissants, le PSG va présenter un chiffre d'affaires avoisinant les 800 millions d'euros.

Pour atteindre ce chiffre, le club se félicite de revenus commerciaux et billetteries en hausse (saison 2021/22 : 383 millions d'euros pour les RC et 132 millions d'euros pour la billetterie). De plus, si vous ajoutez à cela l'arrivée de 200 millions d'euros sur les trois prochaines années de la part du CVC (fonds d’investissement luxembourgeois qui a acquis l’an dernier 13 % des parts de la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel), le PSG peut revenir assez vite à l'équilibre. Enfin, chose importante dans les écritures comptables : cette saison, la prime à la signature de Kylian Mbappé, qui a fait exploser les compteurs de l'exercice précédent, va disparaître. Tout ceci cumulé, vous avez là un PSG qui ne devrait pas dépasser les 60 millions de pertes dès la première année.

Quid du mercato estival 2023

Pour les supporters du PSG, passé ces explications financières, le principal est de savoir si le club va pouvoir recruter correctement pour le mercato estival. Il y a encore quelques semaines, le chiffre d'une enveloppe à un peu moins de 80 millions d'euros a circulé. Nous sommes en mesure d'affirmer, que ce chiffre n'a jamais existé au PSG. L'enveloppe pour le mercato 2023 sera plus conséquente et va permettre au club parisien d'être ambitieux sur le marché des transferts.

D'ailleurs grâce à la maîtrise de ses comptes, le PSG a plusieurs scénarios financiers pour son mercato 2023 dont un avec les trois stars (Neymar, Mbappé et Messi). Pas sûr que l'idée plaise au secteur sportif mais le PSG peut se permettre de garder ses trois vedettes.

Le club de la capitale va quand même devoir effectuer un dégraissage de son effectif avec quelques ventes afin d'alléger sa masse salariale, à moins que le chiffre d'affaires du club augmente fortement. Une équation qui peut se réaliser seulement si le club garde des têtes d'affiches attractives comme Messi, Neymar et Mbappé qui permettent au PSG de rayonner fortement à l'international.