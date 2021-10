Le public retrouve les grands salons au parc des expositions à Nantes avec Serbotel

Le parc des expositions de Nantes retrouve gentiment son activité avec le retour du grand public dans les salons, et sans masques. Serbotel rassemble les métiers de la bouche, ce dimanche, de nombreuses personnes sont venues pour y découvrir les différents stands et animations.

Les différents hall du parc des expositions de Nantes forment une véritable fourmilière ce dimanche. Cette nouvelle édition du salon Serbotel marque le retour du grand public dans les allées, et cela sans masque puisque le pass sanitaire est obligatoire. Les visiteurs semblent heureux de retrouver cette ambiance.

"Cela me manquait de voir du monde, faire des dégustations, découvrir des nouveautés et sans masque ça fait du bien, raconte Jean-Luc. On respire !" Ce visiteur est venu avec son fils, les deux profitent de l'événement pour découvrir les dernières nouveautés des stands culinaires. Ils s'arrêtent instantanément devant un stand où il y a du monde.

Tony occupe le public en expliquant chacun de ses gestes, le tout avec le sourire © Radio France - Matthieu Bonhoure

Mozzarella filante

C'est celui de Tony, ce pizzaïolo à la langue bien pendue fait l'animation à lui tout seul quasiment. Il sort les pétrins, les étalent avec son rouleau et détaille tous les ingrédients qu'il met dans chacun de ces mini-pizzas. Le but, présenter une nouvelle mozzarella "qui file beaucoup" lance le restaurateur de Saint-Brevin-les-Pins.

La mozzarella qui "file beaucoup" présentée sur des petites pizzas par Tony © Radio France - Matthieu Bonhoure

Un public se forme devant son stand, et chacun veut goûter ce qui sort du four chauffé à plus de 300 degrés Celsius. Les personnes continuent de défiler sur les stands, Claude est en train de cuire deux steaks sur une plancha. Ce restaurateur est très heureux de retrouver autant de monde défiler devant lui et s'intéresser à ce qu'il fait.

Coupe d'Europe de la boulangerie

Dans un autre hall du parc des expositions, on trouve la 21ème coupe d'Europe de la boulangerie. Plusieurs équipes nationales s'affrontent pendant plusieurs heures pour monter des pièces aux genres bien différents. Face à ce spectacle, des centaines de personnes défilent pour voir de leurs propres yeux ce qu'il se déroule.

L'équipe française de la coupe d'Europe de la boulangerie s'active pour finir dans les temps © Radio France - Matthieu Bonhoure

Judith est heureuse de retrouver "une vie plus normale" sur ce salon. Accompagnée de son amie Christine, les deux quinquagénaires ne lâchent pas des yeux les gestes des artisans en compétition. "La pièce des Français elle est très fine, très raffinée, c'est vraiment très beau", s'enthousiasme Christine. "Cela ne donne même pas envie d'y toucher tellement c'est beau, on dirait une œuvre d'art", lance cette femme.