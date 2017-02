Quand le Puy-de-Dôme et le SDIS 63 mutualisent leur emprunt...

Le conseil départemental du Puy-de-Dôme et le SDIS 63 ont souscrit un emprunt en commun. Une première en France. Une "mutualisation de ressources" dans un climat global de baisse de dotations.

Cela fait plusieurs années que le conseil départemental du Puy-de-dôme et le SDIS 63 sont associés pour faire des économies. C'est ce que l'on appelle la "mutualisation" des moyens. Mutualisation matérielle, juridique, administrative...

Cette fois, et c'est une première en France, ils ont souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin dans le cadre d'une consultation mutualisée. 17,2 millions ont donc été empruntés par les deux entités après appel d'offres. Une mutualisation qui, précisent les responsables de ces deux intitutions, leur a permis "d'obtenir des conditions très favorables".

Mutualiser plus pour dépenser moins

Le CD63 est le principal financeur du service départemental de secours et d'incendie (sa participation est d'environ 32 millions sur les 54 du budget total du SDIS). Depuis 2009, il travaille à faire des économies avec le SDIS 63 sur plusieurs axes et notamment les achats de matériel. L'économie dégagée est bien réelle.

Si bien que pour cette année 2017, le conseil départemental souhaite étendre ces mutualisations à d'autres partenaires, en priorité vers les collectivités locales.